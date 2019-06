publié le 27/06/2019 à 08:00

"Vous n’avez pas Monsieur Mitterrand le monopole du cœur". Cette phrase est signée Valéry Giscard d'Estaing à destination de François Mitterrand. Elle marquera le premier duel télévisé entre deux candidats à l'élection présidentielle de 1974. Le 10 mai 1974, environ 25 millions de Français suivent ce débat à la télévision et à la radio. Avec Jacqueline Baudrier, Alain Duhamel est l’un des deux arbitres de ce duel au sommet.

"Un duel télévisé de l’entre-deux-tours on n’avait jamais vu ça, donc c’était inédit, se souvient Alain Duhamel. Je savais qu’en plus les conditions pour le journaliste seraient très difficiles, parce qu’au fond Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand voulaient avoir la main sur le débat".

"J’ai eu beaucoup de difficultés à convaincre François Mitterrand qui redoutait avant tout un piège (...) Il avait gardé une solide défiance de l'élection de 1965", raconte Alain Duhamel. "Je lui ai dit : 'C’est vous le challenger'. Il a été piqué", ajoute-t-il.

Le face à face Giscard-Mitterrand de 1974 est "l’élection la plus étroite". "De ce point de vue forcément, le débat a eu une influence. Et je dirais sans doute que c’est le seul des duels présidentiels dont on puisse vraiment se dire après-coup, il a joué un rôle réel sur le choix ultime des citoyens. Je crois que l’on ne pourra plus se le dire après. Je suis persuadé que ce débat a fait la décision", confie Alain Duhamel.

