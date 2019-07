Les Françaises au lit : la recherche de l'orgasme

publié le 25/07/2019 à 09:54

L'orgasme vaginal, l'orgasme clitoridien : cette opposition de l'extase féminine est encore bien ancrée dans les mentalités françaises. Or, elle n'a pas de raison d'exister : on sait que le clitoris n'est pas qu'un petit gland niché en haut de la vulve. Il s'agit d'un organe bien plus large dont la principale partie se situe en interne et entoure les parois du vagin.



Quand une femme jouit, qu'il y ait stimulation interne ou externe, c'est lui qui agit, rendant alors obsolète cette différence tant prônée et défendue par le psychanalyste Sigmund Freud.

Alicia a 31 ans et a grandi avec cette double vision de l'orgasme. N'ayant pas connu de jouissance par stimulation interne durant ses premières années de vie sexuelle, la jeune femme parle même, dans ce quatrième épisode des Françaises au lit, de "frustrations" et d'une "impression de ne pas être normale". C'est finalement, il y a une poignée d'années seulement, qu'elle a appris à quoi ressemblait un clitoris.

La découverte de la jouissance, Danielle, 79 ans, la raconte également dans cet épisode. Elle parle de l'apprentissage du plaisir, du besoin d'écouter son corps et d'être en harmonie avec son ou sa partenaire tandis que Barbara, 31 ans, raconte, sa quête de l'orgasme, qu'elle mène depuis une décennie. Sans succès.

Les témoignages de ces trois femmes sont accompagnés des analyses de la sexologue Axelle Romby. Un propos qui mettra fin, encore une fois, à de nombreuses idées reçues en matière de sexualité féminine.

>> Les Françaises au lit, une série de témoignages à retrouver chaque jeudi de l'été. Cette adaptation du documentaire éponyme, diffusé sur Téva en 2018, aborde avec vous les tabous de la sexualité féminine à travers une parole libre et décomplexée. Un podcast RTL Originals.