Une lettre d'Amérique : les requins font trembler les plages des États-Unis

Une lettre d'Amérique - Les plages des États-Unis ont peur et se préparent face aux requins

publié le 16/07/2019 à 06:00

Une plage, une belle plage, un longue plage de sable blanc. Fire Island est une île, ou plutôt une bande côtière à Long Island, au nord-est de New-York. Elle se trouve à environ 90 kilomètres de Manhattan. Les Américains n’ont pas beaucoup de vacances. Alors quand ils le peuvent, ils s’y échappent dès le vendredi midi l’été, pour passer un jour ou deux près de la plage.

Les New Yorkais qui ont beaucoup d’argent vont un peu plus au nord à Long Island, dans ce qu’on appelle les Hamptons. C’est très chic. Ça rappelle un petit peu les alentours de Deauville en Normandie. De très belles villas, vraiment, c’est très beau. Ils partent en hélicoptère de Manhattan pour éviter les embouteillages. Les moins riches, eux, prennent le bus. Ou alors le train de banlieue au départ de New York, puis un ferry pour arriver à Fire Island.

À peine le pied posé sur le ponton de Fire Island, on ressent une petite anxiété. Sur cette plage, on ne peut s’empêcher de penser au film de Spielberg Les Dents de la mer, et pas seulement parce qu’il a été tourné dans une station balnéaire du nord-est des États-Unis, pas très loin d’ici.

Des attaques de plus en plus fréquentes

Sur cette plage, l’été dernier, deux jeunes de 12 et 13 ans ont été mordus à deux endroits différents de la plage par deux requins. Pas des petits requins d’aquarium, des requins de 2 mètres 40, vraiment impressionnants. Les deux enfants ont survécu sans blessure trop grave. Mais cette double-attaque a surpris tout le monde, car depuis 1837, depuis que les relevés existent dans l’état de New York, les autorités n’ont compté que 12 attaques de requins sur des humains.

Ce n’est pas directement un effet du dérèglement climatique. C’est plus un effet de la protection des phoques. Les phoques sont mieux protégés qu’avant donc il y en a davantage. Alors va-t-il falloir trouver un moyen de limiter leur reproduction ?

En attendant, des habitants se mobilisent. Ils apprennent les gestes de premier secours. Il y a des panneaux sur un certain nombre de plages le long de Long Island avec de grands messages "Attention aux requins." Il y a même des drapeaux avec des figurines, des figures de requins, des dessins de requins. C’est assez frappant quand on arrive sur ces plages.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver tous les mardi. Une carte-postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante.

Un podcast RTL Originals.