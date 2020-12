publié le 13/12/2020 à 08:12

Alors que la nouvelle Miss France sera révélée dans la soirée du 19 décembre prochain, partons dans le passé du concours. En effet, il fête, pour cette année 2020, son centenaire d'existence.

Pour l'occasion, le jury de Miss France 2021 est composée uniquement d'anciennes candidates : Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Élodie Gossuin (Miss France 2001 et Miss Europe 2001) et enfin Flora Coquerel (Miss France 2014). La cérémonie sera présentée par Jean-Pierre Foucault et Iris Mittenaere, Miss France 2015 et Miss Univers 2016.

Parmi les moments marquants de l'histoire de Miss France, il y a les larmes lors du couronnement, les expressions surprises des candidates, mais aussi les séquences embarrassantes comme lorsqu'une couronne ne veut pas tenir sur une coiffure.

1. Les erreurs du résultat à Miss France 1987

Présentée par Guy Lux, cette 53e cérémonie de Miss France se termine mal. Lors du dépouillement, l'animateur Céleste au standard et qui communique les résultats, s'emmêle les pinceaux. C'est la première fois que le concours est retransmis en direct à la télévision et les dix dernières minutes sont très gênantes. Céleste commence par annoncer la quatrième Dauphine, qui se trouve donc à la cinquième place du concours.

Au ton de voix paniquée, on sent qu'il ne passe pas le meilleur moment de sa vie. D'autant que le présentateur perd patience et le houspille. Et lorsqu'est annoncée la deuxième Dauphine, Miss Réunion, des cris et des sifflements fusent. Plus encore, Miss Lille-Europe se met à hurler son mécontentement et quitte précipitamment la salle. Céleste se rend compte qu'il a fait une erreur dans son classement : c'est Miss Camarague qui est en réalité deuxième dauphine et Miss Réunion est première dauphine. Puis, Nathalie Marquay, Miss Alsace est sacrée Miss France 1987, sous les huées du public.



> Miss France 1987, l'erreur du jury lors de l'élection | Archive INA

2. L'évanouissement de Miss Aquitaine, sacrée Miss France 1989

Peggy Zlotkowski est entrée dans l'histoire de Miss France avec sa couronne et son évanouissement. Lorsqu'est annoncé son nom pour la victoire, la jeune Miss Aquitaine, âgée de 16 ans, s'effondre sur le sol. L'image est restée célèbre, bien qu'elle soit difficile dorénavant à trouver sur les plates-formes vidéo. "Je dois ma célébrité à cette image qui a fait le tour du monde. Parfois, c’est un héritage lourd à porter. J’ai subi des moqueries. Il

s’agissait d’un malaise vagal dû à une forte émotion", explique-t-elle en 2016 à Sud Ouest. "J'ai perdu ma couronne, quelqu’un a dû me la voler. De cette époque, il ne me reste qu’un album souvenir et une robe pailletée dans laquelle je rentre encore. Et mon écharpe, aussi, placée en lieu sûr", poursuit-elle.



3. La couronne qui tombe de Miss France 1991

Mareva Georges, Miss Tahiti 1990 membre du jury de Miss France 2021, a vécu une soirée forte en émotions lors de son sacre. Après la surprise et les larmes, vient le moment tant attendu du couronnement. Mais, la couronne ne tient pas sur la tête de la jeune femme qui tente de la garder droite et éviter une chute. Geneviève de Fontenay, alors présidente du Comité Miss France, se place alors derrière la gagnante et tente de poser convenablement la couronne, qui décidément ne tient pas en place.

> Fin de soirée élection miss France 1991

4. La réaction de Miss Centre-Val de Loire 2019

Lors de l'annonce des premières candidates retenues pour la suite du concours de Miss France 2020, Jade Simon-Abadie exprime toute sa surprise en écarquillant les yeux et en souriant spontanément. Sa réaction fait le tour des réseaux sociaux, devient un Gif et un mème. Elle s'est s'est d'ailleurs elle-même amusée du succès de son mème sur son compte Twitter, le soir de la compétition pour Miss France 2020 : "Quand tu viens pour MissFrance et que tu deviens un mème", écrit-elle.

5. L'émotion de Miss France 2001

Élodie Gossuin, Miss Picardie 2000, devient la 71ème Miss France en 2001. Lors des secondes d'attente, qu'on imagine interminables, pour les candidates, Élodie Gossuin regarde droit devant elle. Mais lorsque son nom est annoncé, la jeune femme est submergée d'émotion et frôle le malaise vagal. Elle est retenue par sa première dauphine Stéphanie Faby, Miss Corse, qui l'aide à ne pas tomber. Lorsqu'elle descend les marches pour recevoir sa couronne, Élodie Gossuin pleure à chaudes larmes.

6. Iris Mittenaere sacrée Miss Univers 2016

Iris Mittenaere, Miss France 2015, n'a pas pu cacher sa surprise et son émotion à l'annonce de sa victoire à Miss Univers. Elle devient ainsi la deuxième Française de l'histoire à remporter le prestigieux concours.



"C'est assez incroyable, je ne m'y attendais vraiment pas. Ça fait tellement longtemps qu'une européenne n'a pas remporté l'élection (...) J'étais émue parce que c'est un beau cadeau qu'ils m'ont offert (...) Être élue Miss Univers, c'est un symbole. Vis-à-vis des étrangers, la France a perdu de sa majesté et je pense que l'on va inciter les étrangers à venir visiter notre beau pays. Je suis l'ambassadrice de la France et de l'Europe dans le monde", confiait-elle sur RTL.

Beauty, grace, confidence, intelligence. Those are the qualities embodied by your 65th #MissUniverse, Iris Mittenaere. pic.twitter.com/ps9CWxfuM7 — Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 janvier 2017