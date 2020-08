Iris Mittenaere réagit aux photos d'Anaëlle Guimbi et veut changer le règlement

publié le 27/08/2020 à 13:01

La polémique concernant la photo seins nus d'une candidate à l'élection de Miss Guadeloupe n'en finit pas de diviser la grande famille Miss France. C'est au tour de l'une des figures les plus importantes du concours de beauté, Iris Mittenaere ex-Miss Univers, de donner son avis sur la question.

Dans une interview auprès de nos confrères du Parisien, la jeune femme explique : "J'ai été choquée en apprenant son éviction. Mais contrairement à d'autres Miss, je n'ai pas voulu faire du buzz dessus. J'ai préféré appeler Sylvie Tellier, qui a mis en avant le règlement même si ça part d'une dénonciation mal intentionnée".

Si Iris Mittenaere comprend in fine la décision de Sylvie Tellier, cette polémique soulève malgré tout des questions plus larges sur le fameux règlement du concours Miss France. "Pour moi, il faut surtout changer le règlement. Qu'on supprime la partie sur les photos dénudées, à condition qu'elles ne soient pas à caractère pornographique. Tout comme celle sur la taille minimale imposée de 1m70 ou celle sur les tatouages. Même la chirurgie ne devrait pas être un frein, notamment pour ouvrir le concours aux transgenres", plaide la reine de beauté. Une vision progressiste des choses qui trouve de l'écho auprès des autres Miss et du public.

Anaëlle Guimbi, qui a été évincée de la compétition et qui a depuis reçu le soutien de nombreuses personnalités, a annoncé qu'on lui avait proposé de retenter sa chance en 2021. Une proposition que la jeune femme ne semble pas prête d'accepter dans l'immédiat. "Je ne suis pas dégoûtée, c'était une expérience que j'ai pleinement vécue mais que je ne souhaite pas revivre", a-t-elle déclaré.