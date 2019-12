Miss France 2020 : la Guadeloupe salue le sacre de Clémence Botino

et AFP

publié le 15/12/2019 à 12:54

"C'est la Guadeloupe qui gagne !". Dès l'élection de Clémence Botino, 22 ans, représentante de la Guadeloupe désignée Miss France 2020 à Marseille samedi 14 décembre par les téléspectateurs de TF1, le département d'Outre mer a honoré la consécration de sa candidate.

"Magnifique et époustouflante notre clémence Botino" a salué sur Facebook Josette Borrel Lincertin, présidente du département, se disant "tellement fière d'elle et de son parcours. Un beau symbole d'une France multicolore et fière de sa diversité".

"On a explosé", a de son côté rapporté avec enthousiasme Ary Chalus, le président de la Région Guadeloupe, qui se trouvait au concert de Kassav, à Baie-Mahault, quand la nouvelle est tombée. Lors du concert, le portrait de la nouvelle miss France s'est affiché sur les écrans géants, et a été applaudi quelques instants.

"C'est une grande fierté pour nous, pour la Guadeloupe mais surtout pour tous les Outre-mer, avec la première dauphine de Miss Monde, c'est un grand jour pour la Guadeloupe ! C'est la Guadeloupe qui gagne, la Guadeloupe qui avance. Nous sommes vraiment fiers, ce sont deux filles qui représentent très bien la Guadeloupe", a ajouté Ary Chalus.

"Félicitations à @clemencebotino, miss Guadeloupe qui devient #MissFrance ! Après Vaimalama Chaves l'année dernière, une ultramarine devient Miss France pour la 2e année d'affilée. Beau moment pour la Guadeloupe !" a également twitté Annick Girardin, ministre des Outre-mer.

C'est la 3e fois que la Guadeloupe remporte l'élection de miss France. Originaire du Gosier (commune de la Grande Terre) Clémence Botino était sortie en tête du test de culture générale il y a quelques semaines, avec une moyenne de 17,5 sur 20.



Titulaire d'un bac scientifique mention Très Bien, elle était étudiante en master d'histoire de l'art à La Sorbonne jusqu'à ce qu'elle se lance dans l'aventure des miss. Bilingue, elle a vécu à Miami, aux Etats-Unis.