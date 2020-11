Miss France 2021 : une région ne sera pas représentée lors de l'élection

publié le 17/11/2020 à 20:18

Cette année, une candidate et sa région manqueront à l’appel lors de l’élection de Miss France 2021. De fait, l'île Tahiti ne sera pas représentée pour le centenaire de la compétition retransmise sur TF1 : une première depuis 53 ans. En cause : la crise sanitaire et le confinement qui a contraint les organisateurs à annuler l’élection de Miss Tahiti qui devait se dérouler en juin.

"J’ai proposé une élection virtuelle, mais, à Tahiti, ce concours de beauté est une institution, l’élection est même diffusée à la télévision", a expliqué Sylvie Tellier, la directrice générale de l’organisation Miss France. Ce rendez-vous manqué représente un tel événement que le comité "a préféré différer l’élection", détaille le Figaro, d’autant plus que celui-ci fête cette année ses 60 ans d’existence.

C’est Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019 qui a annoncé l’annulation de l’élection sur la chaîne Polynésie la 1ère. Ainsi, elle garde son titre une année de plus. "On le fait à contrecœur avec le comité, mais voilà, c’est une année exceptionnelle et on n’a pas pu procéder à l’élection, donc il n’y a pas de nouvelle Miss", a-t-elle déclaré. "C’est un choix judicieux, car l’élection rassemble beaucoup de monde à Tahiti, ce qui n’était donc pas favorable avec l’état d’urgence du moment", a estimé de son côté Vaimalama Chaves, désignée Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019.

29 candidates se disputeront la couronne

La compétition Miss France 2021 devrait se dérouler le 19 décembre prochain en direct du Puy-du-Fou, rappelle Ouest-France. Au total, 29 candidates se disputeront la couronne, contre 30 en temps normal. "Cela m’embête, évidemment, qu’il nous manque une Miss pour l’élection célébrant le centenaire de Miss France, mais, vu les conditions actuelles, c’est déjà presque inespéré que nous ayons 29 participantes", a précisé Sylvie Tellier.

La directrice a toutefois assuré que "la soirée Miss France sera une véritable fête", en espérant que "les Tahitiens seront au rendez-vous le soir de l’élection avec le même engouement que d’habitude même s’ils ne sont pas représentés".

Durant ces dernières années, plusieurs candidates tahitiennes ont marqué les esprits : "Vaï" a décroché la couronne en 2018 tandis que six autres compétitrices ont terminé dans les cinq dernières candidates depuis 2012.