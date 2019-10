Miss France 2020 : qui est Jade Simon-Abadie, Miss Centre-Val de Loire ?

publié le 07/10/2019 à 15:30

Le Centre-Val de Loire a élu sa nouvelle Miss. Samedi 5 octobre 2019, la Tourangelle Jade Simon-Abadie a remporté la couronne et rejoint ainsi la compétition officielle de Miss France 2020.

Originaire de Neuillé-Le-Lierre (Indre-et-Loire), Jade Simon-Abadie est étudiante en master 2 en communication des entreprises à la Sorbonne. Elle est déjà diplômée d'une licence pro en métiers de l'image et du son. À 22 ans, Jade Simon-Abadie succède à Laurie Derouard (Eure-et-Loir). "Je suis fille de pompier. Et je veux transmettre la valeur de l’altruisme", avait expliqué la candidate lors de sa présentation pendant la soirée de l'élection, rapporte La Nouvelle République.

"Samedi soir à Déols, vous avez été nombreux à me faire confiance et je tenais à vous en remercier. Je suis tellement fière d’avoir la chance de représenter la région Centre-Val de Loire à l’élection de Miss France 2020", a écrit la Miss sur son compte Instagram avant de faire l'éloge du Centre-Val de Loire : "Une région dont le patrimoine est si riche d’Histoire, d’histoires et de châteaux droits sortis des plus beaux contes de fées".