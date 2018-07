publié le 30/01/2017 à 13:20

La plus belle femme du monde est Française. Iris Mittenaere a été élue Miss Univers dans la soirée du dimanche 29 janvier à l'issue d'un concours télévisé organisé à Manille, aux Philippines. La Miss 2016, étudiante en chirurgie dentaire, peu ainsi ajouter une nouvelle couronne à son palmarès.



Née à Lille (Nord), elle est la deuxième Française couronnée Miss Univers, six décennies après la Lorraine Christiane Martel, sacrée en 1953 alors qu'elle n'avait jamais portée le titre de Miss France. Après plus de trois heures de show, Iris Mittenaere a été élue devant Miss Haïti, Raquel Pelissier, et Miss Colombie, Andrea Tovar.



Au total,86 jeunes femmes étaient en lice pour succéder à la Philippine Pia Alonzo Wurtzbach, qui avait été élue en décembre 2015.

Lors d'une conférence de presse, la jeune femme s'est confiée. "J'ai été très surprise [...] Je n'arrête pas de toucher la couronne et de me dire : 'Mon Dieu, j'ai la couronne sur la tête'". Son sacre a eu lieu sous le regard très attentif de la directrice générale de l'organisation Miss France, Sylvie Tellier.



"Vous ne pouvez pas imaginer comment on est contents et heureux [...] elle avait le plus beau corps de toutes les candidates de Miss Univers et moi je suis extrêmement fière de ça. Depuis une dizaine d'années, on travaille sur ce côté naturel. En France, les filles n'ont pas recours à la chirurgie esthétique", rappelle Sylvie Tellier.

La jeune femme de 24 ans commence donc sa vie de Miss Univers dès ce lundi 30 janvier. Selon la présidente des Miss France, le sacre de sa protégée n'est pas seulement dû à sa beauté. "C'est une femme très intelligente, cultivée et très curieuse. Il me semble que ça a fait la différence", assure-t-elle.



Iris Mittenaere, s'était engagée, si elle remportait le concours de beauté, à faire une campagne pour la promotion de l'hygiène bucco-dentaire, selon le site de Miss Univers.