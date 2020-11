L'ancienne fondatrice française et présidente du comité Miss France Geneviève de Fontenay dans son appartement à Saint-Cloud, le 27 octobre 2020.

publié le 22/11/2020 à 18:14

Geneviève de Fontenay ne participera pas aux 100 ans de Miss France. La Dame au chapeau a décliné les propositions de TF1 pour fêter le centenairedu célèbre concours de beauté qui se tiendra la 19 décembre prochain, en direct du Puy du Fou. 10 ans après avoir claqué la porte de la société Miss France, Mme de Fontenay, aujourd'hui âgée de 88 ans, garde les mêmes arguments tranchants.

Dans un entretien accordé au Parisien, Geneviève de Fontenay insiste : "Jamais de la vie je n'y retournerai. Ca n'a plus d'âme. Toutes les candidates n'ont pas les mêmes chances. Les vrais costumes folkloriques ont disparu", a-t-elle lâché. La Dame au chapeau préfère rester chez elle, dans son appartement d'une résidence "tranquillet et sans luxe" de Saint-Cloud, décrit le quotidien, invité spécialement pour l'entretien.

Pourtant, la production de Miss France tenait réellement à sa participation pour les 100 ans de Miss France. "Elle nous connaissait tous, elle était en zone de confort. Mais nos propositions sont restées lettre morte," déplore Frédéric Gilbert, producteur artistique de l'émission. Nos confrères du Parisien ont eux-mêmes tenté le coup en lui glissant que ses fans auraient aimé la revoir en ces temps durs. "Je ne vais pas leur amener ma notoriété," a tranché la Dame au Chapeau.

Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier, l'éternel conflit

Geneviève de Fontenay est connue pour ses critiques à l'encontre de sa prédécesseure et ex-Miss France, Sylvie Tellier. Elle aurait échangé des textos cinglants avec cette dernière. "La Sylvie, elle m'a volé ma vie. Vous pensez qu'elle est habilitée à fêter un centenaire ? Ce serait plutôt moi," tacle la Dame au chapeau. Par ailleurs, le vrai centenaire devrait être en 2028 et non en 2020.

Sylvie Tellier est prise dans les préparations du concours, rendues difficiles avec la crise du coronavirus. Habituée aux critiques de Geneviève de Fontenay, elle tempère : "Je voulais juste lui rendre honneur. On devait déjeuner ensemble récemment. Je n'ai que du respect pour ce qu'elle a fait".

Jean-Pierre Foucault pèse moins ses mots. "Elle doit être très seule et pas très heureuse… Hélas, ses propos alambiqués et répétitifs l'ont séparée de celles et ceux qui l'aimaient… dont moi," a lâché l'animateur de Miss France, parodiant Geneviève.