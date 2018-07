Iris Mittenaere sur RTL : "Être élue Miss Univers, c'est un symbole"

publié le 30/01/2017 à 17:23

Iris Mittenaere est devenue la première Française à remporter le titre de Miss Univers depuis 1953. Faisant partie des favorites, la jeune femme de 24 ans a battu ses concurrentes haïtienne et colombienne. "Je ne comprends pas encore ce qui m'arrive. C'est un peu comme une deuxième année de Miss France qui commence et tant mieux parce que je n'avais pas envie de rendre mon titre", explique-t-elle au micro de RTL.



"C'est assez incroyable, je ne m'y attendais vraiment pas. Ça fait tellement longtemps qu'une européenne n'a pas remporté l'élection (...) J'étais émue parce que c'est un beau cadeau qu'ils m'ont offert (...) Être élue Miss Univers, c'est un symbole. Vis-à-vis des étrangers, la France a perdu de sa majesté et je pense que l'on va inciter les étrangers à venir visiter notre beau pays. Je suis l'ambassadrice de la France et de l'Europe dans le monde", confie-t-elle.

Désormais Iris Mittenaere sera aux États-Unis mais pas question de couper avec la France : "Je ne veux pas couper, je n'ai qu'une envie c'est de rentrer en France pour montrer à tous la couronne de Miss Univers et faire la fête avec tous les Français. On a tous gagné la couronne".

Iris Mittenaere, Miss naturelle

Le concours de Miss Univers est réputé pour voir défiler les plus belles femmes du monde, mais sans être forcément les plus naturelles. La chirurgie esthétique est habituelle dans la compétition américaine, alors qu'elle est interdite dans les concours de beauté français en général, et dans Miss France en particulier. Iris Mittenaere fait donc figure d'exception dans cette édition 2016.



"Je pense que les gens sont de plus en plus sensibles au fait qu'on soit naturelles. Parce qu'il ne faut pas oublier que Miss Univers, comme n'importe quelle femme connue, c'est être un modèle pour les jeunes femmes, et je pense qu'il faut leur montrer qu'être belle, c'est en être consciente et s'aimer peu importe notre apparence, c'est ne pas abuser de la chirurgie esthétique. Il faut se trouver belle comme on est", explique-t-elle au micro de RTL.



Et la superbe brune peut-être fière d'avoir fait triompher le naturel dans la nuit du 29 au 30 janvier. "Petite, j'avais envie d'être une princesse, de voyager dans tous les pays. Et là, je vais avoir la chance de le faire, je suis extrêmement chanceuse ! Je suis la 65ème Miss Univers, c'est assez incroyable de rentrer dans cette famille, c'est complètement dingue", se réjouit Iris Mittenaere.

You are Miss France and you are #MissUniverse. pic.twitter.com/BeXxbqSGZh — Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 janvier 2017

