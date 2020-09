publié le 14/09/2020 à 23:33

Être élue la plus belle femme du monde et de l'univers, n'a pas que des avantages. Iris Mittenaere a décidé de ne plus garder sous silence le harcèlement sexuel qu'elle subit au quotidien. L'ancienne Miss a promis de "commencer à agir" dès la semaine prochaine.

C'est dans des stories Instagram, aujourd'hui disparues, qu'Iris Mittenaere a fait part de son ras-le-bol, ce dimanche 13 septembre. Régulièrement visée par des messages scabreux, voire tendancieux, l'ancienne Miss France a révélé l'envers du décor : “Franchement, j’ai reçu des propositions. Vous savez que ce n’est pas anonyme ? Parce que moi, je vois vos profils... et les propositions complètement tordues et les jalousies de certains, je les vois aussi”, a-t-elle dévoilé à ses 2,5 millions d'abonnés.

"Je reçois plusieurs fois par jour ce genre de messages. J'essaye de ne pas y faire attention, mais ils ne devraient jamais être envoyés !". Excédée, la jeune femme de 27 ans a également confié que son compagnon et sa mère avaient été tous deux également visés par des lettres de menaces.

“Alors, semaine prochaine, je vais commencer à agir. Le harcèlement n’est pas impuni. Les menaces de viol non plus. J’ai vos profils", a-t-elle fustigé sur Instagram. En effet, selon la loi, le cyberharcèlement est un délit qui peut être puni par deux ans de prison et 30.000 euros d'amende, dans le cas où son auteur est majeur.