publié le 01/12/2020 à 03:48

La période de pandémie et les restrictions sanitaires qui l'accompagnent perturbent un grand nombre de manifestations, à commencer par la prochaine élection de Miss France 2021. Déjà repoussé au 19 décembre, le concours de beauté doit en plus voir sa préparation perturbée, à commencer par le voyage traditionnellement effectué par les miss régionales avant le jour J.

En raison de l'impossibilité de se déplacer, les 29 candidates ont été rassemblées depuis le weekend dernier à Versailles, dans un palace luxueux, avec pour but de les isoler de toute possibilité de contamination à la Covid-19. "On a créé une bulle 'Covid'. Les candidates sont isolées et testées régulièrement", a précisé Sylvie Tellier, directrice de la Société Miss France, lors d'une visioconférence ce lundi 30 novembre. Entre temps, elles suivent des leçons de maintien et passeront le traditionnel test de culture générale.

Le titre Miss France 2021 sera décerné au Puy-du-Fou (Vendée) lors d'une cérémonie marquant le centenaire des concours de beauté en France. La cérémonie se déroulera sans public, avec uniquement la présence des 400 personnes nécessaires à son déroulement, précise l'organisation.

À noter qu'il manquera une miss cette année, là encore pour cause de crise sanitaire. Cette dernière n'a pas permis l'organisation d'une élection régionale en Polynésie, qui ne sera donc pas représentée cette année.