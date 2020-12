Miss France 2021 : quelle Miss a eu la meilleure note en culture générale ?

publié le 08/12/2020 à 15:58

La patronne du comité Miss France Sylvie Tellier endosse une nouvelle fois son costume d'institutrice pour remettre à ses Miss leurs copies. Les Miss régionales ont subi la terrible épreuve de culture générale il y a quelques jours. Ce test évaluait les connaissances des jeunes femmes sur des sujets variés, de l'actualité, aux sciences en passant par les personnalités incontournables du moment ou encore l'histoire de France.

Ce mardi 8 décembre 2020, Sylvie Tellier a annoncé les résultats aux candidates. C’est l'une des Miss les plus en vue, Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne (et sœur de Marine Lorphelin) qui a eu la meilleure note avec un beau 17,5/20. L'an dernier, Clémence Botino était en tête de sa promotion avec une note de 17,5/20. Quelques jours après elle est devenue Miss France...

La jeune femme est étudiante en Master 2 dans une école de commerce et travaille actuellement en alternance chez L’Oréal. Une bonne note qui, elle l'espère, rendra fiers ses professeurs de prépa. Le podium est complété par Gwenegann Saillard, Miss Champagne-Ardenne et Lara Gautier, Miss Côte d’Azur, qui sont ex aequo avec la note de 15/20. Concours d'élégance oblige, les noms des éventuelles cancres de cette promotion n'ont pas été révélés.

Auriez-vous fait mieux ? Voici donc les 40 questions (et leurs réponses) de l'épreuve de culture générale de cette année.