publié le 23/07/2020 à 07:11

Depuis le 7 juillet, le procès de Johnny Depp contre le tabloïd The Sun et le propriétaire de News Group Newspapers a démarré. L'acteur les poursuit en diffamation, reprochant au Sun d'avoir présenté dans un article de 2018 qu'il était avéré qu'il avait frappé son ex-femme Amber Heard, star d'Aquaman.

Le procès, qui se tient toujours à Londres, fait la une de la presse tant le déballage de linge sale est fréquent. Addictions de Johnny Depp, violences, faux témoignages, rien n'est épargné et l'ancien couple, séparé depuis 2011, se renvoie les accusations. Alors que le verdict n'a pas encore de date, Amber Heard a récemment confié : "Certains accidents étaient si graves, que j'avais peur qu'il me tue, intentionnellement ou simplement en perdant le contrôle ou en allant trop loin", comme le rapporte la chaîne BBC. Des propos qui font le tour des journaux et des réseaux sociaux.

Si certains et certaines pensent que Johnny Depp et Amber Heard sont les premiers à se déchirer violemment sur la place publique, d'autres couples ont aussi révélé la face cachée du strass, des paillettes et du glamour.

Pamela Anderson et Adil Rami

C'est une relation de couple qui a propulsé Adil Rami, champion du monde 2018 avec les Bleus, sur le devant de la scène people. Le défenseur passé entre autres par Valence, Lille ou encore le Milan AC, a vécu pendant deux ans avec Pamela Anderson. Mais en juin 2019, l'actrice d'Alerte à Malibu annonce leur rupture avec perte et fracas.

Le gros de l'histoire semble être un mensonge du footballeur, mais aussi sa jalousie extrême de "sociopathe" et ses nombreuses menaces. Pendant près de deux ans, le numéro 23 de l'Olympique de Marseille aurait "mené une double vie", entretenant une liaison avec une autre femme en parallèle de sa très publique relation avec l'actrice.

De son côté,Adil Rami réagit quelque temps après ses accusations via lui aussi un message sur son compte Instagram. "En aucun cas je ne mène de double vie, je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect" écrit-il, avant d'ajouter : "C'est vrai j'aurais dû être plus transparent dans cette relation ambiguë. Je l'assume".

Demi Moore et Ashton Kutcher

Le couple se rencontre en 2003 avant de se marier deux ans plus tard. Mais, en novembre 2011, Demi Moore et Ashton Kutcher divorcent. En 2019, l'actrice culte de Ghost publie ses mémoires, Inside Out, dans lesquelles elle révèle qu'Ashton Kutcher l'a trompé (ce qu'il a reconnu) et l'a forcé à avoir un plan à trois à deux occasions. "Il était ma priorité, alors quand il m'a parlé de son fantasme d'inviter une troisième personne dans notre lit, je n'ai pas dit non. Je voulais lui montrer à quel point j'étais géniale et fun", écrit-elle dans un passage publié par Metro UK.

La réponse d'Ashton Kutcher se fait elle aussi avec un public virtuel puisqu'il répond sans la nommer à Demi Moore : "J'allais envoyer un tweet vraiment sournois, mais ensuite j'ai vu mon fils, ma fille, mon épouse et je l'ai supprimé". Un message qui rappelle à Demi Moore la nouvelle vie de famille de l'acteur de That 70's Show, marié à Mila Kunis.

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️ — ashton kutcher (@aplusk) September 25, 2019

Tiger Woods et Elin Nordegren

Elin Nordegren, mannequin suédois épouse en 2004 le golfeur Tiger Woods. Le couple a deux enfants Sam Alexis et Charlie Axel. Mais, le 2 décembre 2009 après les révélations de nombreuses femmes, Tiger Woods reconnaît avoir trompé son épouse "11 fois". Cette dernière quitte alors le domicile conjugal avec ses enfants. Le divorce est prononcé en 2010.



C'est à cette date qu'Elin Nordegren accorde une interview au magazine américain People pour raconter les dessous de l'histoire : "J'ai vécu un enfer. Au fur et à mesure que plus de choses étaient révélées, j'ai commencé à me sentir idiote. Comment n'ai-je pu rien savoir ? (…) Le mot trahison n'est pas assez fort. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait".



Tiger Woods fait son mea culpa lors d'une conférence de presse quelques jours après la sortie de l'entretien de son ex-femme : "C'est sûr que ce sont mes actions qui nous ont menés à cette décision [le divorce]. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Il va falloir que je vive avec. Je comprends tout à fait qu'elle soit triste et je ressens la même chose. Je lui souhaite le meilleur, pour tout. C'est une période triste de notre vie. Nous avons hâte de reprendre le cours de nos vies et de faire en sorte d'élever nos enfants du mieux que nous le pouvons. C'est le plus important".

Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver

Marié depuis 25 ans à la journaliste Maria Shriver, Arnold Schwarzenegger fait éclater le scandale en 2011. Il révèle l'existence d'un enfant illégitime, Joseph Baena, né d'un rapport avec Mildred Baena alors employée du couple. En 2012, l'interprète du Terminator revient sur son infidélité lors d'une interview pour la chaîne américaine ABC News : "Je ne savais pas [comment avouer sa faute à son épouse]. Je pense que j'avais trop peur de tout perdre, de la perdre, de perdre ma famille. Je ne savais pas quoi faire". De son côté, Maria Shriver n'a évoqué l'histoire qu'une fois, comme le rapporte l'Express UK : "En tant que mère, ma priorité est mes enfants. Je vous demande de la compassion, du respect et de l'intimité pour mes enfants et moi pendant que nous essayons de reconstruire nos vies et guérir".

Mel Gibson et Oksana Grigorieva

L'acteur de L'Arme Fatale rencontre la pianiste russe en 2007. Deux ans plus tard, le couple devient parents de Lucia. Mais en avril 2010, ils se séparent.



Oksana Grigorieva dépose en juin de la même année une ordonnance de protection pour elle et sa fille. Selon son témoignage, Mel Gibson les avaient menacées toutes les deux et brandi une arme à feu. L'histoire fait la une de la presse people aux quatre coins du globe. Après une enquête, Mel Gibson ne conteste pas l'accusation de violences domestiques. Oksana Grigorieva affirme par la suite détenir des vidéos montrant que Mel Gibson est violent contre elle. Moyennant finance, 15 millions de dollars, elle signe un accord de confidentialité et accepte de ne plus reparler en public des violences de son ex-époux. Les vidéos fuitent ensuite sur Internet et l'acteur est lâché par son agence dans la foulée. L'ancien couple se livre ensuite une longue bataille juridique pour la garde de leur fille. Ils ont obtenu une garde conjointe.

Mel Gibson reconnaît l'avoir giflée dans un entretien rapporté par Today : "J'ai giflé Oksana une fois avec la main ouverte pour tenter de la ramener à la réalité. Je ne l'ai pas giflé fort. J'essayais juste de la faire réagir pour qu'elle cesse de crier de secouer Lucia [leur fille]".

Melanie Brown et Stephen Belafonte

L'ex Spice Girl a été marié 10 ans avec le producteur Stephen Belafonte. Mais leur mariage se finit brutalement et fait les choux gras de la presse puisque les deux stars engagent une bataille juridique de 10 ans pour la garde de leur fille Madison.



Et lorsque Mel B sort son autobiographie, Brutally Honest en 2018, elle révèle à quel point son ex-époux était violent et toxique. "Derrière les paillettes de la célébrité, je me sentais agressée émotionnellement, éloignée de ma famille. Je me sentais moche et détestée par l'homme qui avait promis de m'aimer et de me protéger, mon mari et manager Stephen", confie-t-elle dans un entretien rapporté par USA Today. La situation est telle que l'ancienne Spice Girls songe au suicide et avale un soir de nombreux cachets, avant de réaliser son erreur. Elle entame alors une campagne pour témoigner contre les violences domestiques et raconte cette relation abusive dont elle a réussi à sortir dans de nombreux médias.



Stephen Belafonte contre-attaque en rejetant toutes les accusations de violence. Au Daily Mail, il explique : "Melanie a raconté des histoires horribles et c'est probablement le pire divorce de l'histoire des médias".