publié le 17/07/2018 à 12:29

Dimanche soir, après leur victoire face à la Croatie (4-2), Adil Rami et Antoine Griezmann se sont retrouvés devant les caméras, en zone mixte, pour la traditionnelle séance de questions post-match. Interrogés sur le déroulement de leur journée de finale, les deux coéquipiers se sont lâchés pendant près de trois minutes.



"Je me suis levé à 11h parce qu'il y a quelqu'un qui a toqué à ma porte. Je me suis dit : mais c'est qui le con ou le fou qui ose me réveiller ?", commence Antoine Griezmann sous les rires d'Adil Rami, qui avait entraîné l'évacuation de leur hôtel pour avoir déclenché l'alarme à incendie. Griezmann explique alors son désarroi lorsqu'on lui ordonne d'aller prendre son petit-déjeuner : "Mais coach, depuis le début, je ne prends pas de petit-déj' les jours de match, et là il faut que je prenne un petit-déj' ?"

Résigné, il fait acte de présence avant de remonter dans sa chambre : "Et là, je tombe sur une série : The Last Kindgom. Une heure l'épisode !", s'écrie Antoine Griezmann devant Adil Rami, rieur.

#beINBleus

Antoine Griezmann raconte le déroulé de sa journée avec Adil Rami !

C'est exceptionnel ! pic.twitter.com/FNqHIr4OkI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 juillet 2018

"Il y avait trop de "ic" dans leur équipe !"

Avant le repas, l'attaquant et son équipe se rendent en salle vidéo pour analyser le jeu des Croates : "Là je sais où on doit attaquer", explique le Madrilène. "Attaquer quoi ?", lui demande Adil Rami. "Ben les Croates !" répond-il, évident, devant son comparse hilare. "On savait qu'on allait gagner, parce qu'il y avait trop de "ic" de leur côté", ajoute Adil Rami en faisant référence aux noms de famille des joueurs croates.



Fou rire général, puis Antoine Griezmann reprend son récit : "À 13h30, au repas, je prends des pâtes, avec du salami ou un genre de poulet, et du pesto. On mélange tout. Le chef remue, c'est vrai ou pas ?" demande-t-il en regardant son comparse, rieur, qui rétorque "Oui, il Romelu Lukaku !".



"Puis je monte dans ma chambre, poursuit Griezmann. Trop de gaz, donc je rote, je pète, normal. Et là, je me dis, je vais regarder encore The Last Kingdom". Adil Rami l'interrompt : "Mais tu pensais au foot ou pas ?". "Non..." répond-il devant les journalistes amusés.

"On ne leur donne rien, même pas des miettes"

En milieu d'après-midi, l'équipe est de nouveau réunie, avec Didier Deschamps. "Là, le coach donne le 11 de départ", explique Antoine Griezmann. "Et je suis pas dedans !", s'étonne Adil Rami avant de rire à nouveau. Antoine Griezmann se lance alors dans une imitation de Didier Deschamps, accent compris : "Le coach nous dit "Les gars, on lâche rien, on ne leur donne rien, même pas des miettes!""



"Et voilà, on est champions du monde", conclut-il finalement, applaudi par les journalistes.