Pamela Anderson affirme qu'Adil Rami était infidèle

publié le 25/06/2019 à 10:13

"C'est difficile à accepter", écrit-elle avant d'ajouter un cœur brisé. Pamela Anderson affirme ce mardi 25 juin sur Instagram qu'Adil Rami, son "grand amour", est infidèle depuis plus de deux ans et qu'il a été violent avec elle. "Il a envoyé des fleurs, des lettres. Je ne l'ai aies pas acceptées. Il est venu à mon hôtel. La sécurité l'a empêché d'entrer. J'ai pris un garde du corps, parce qu'il m'effraie", décrit Pamela Anderson sur le réseau social. Elle veut désormais quitter la France.



"Il a menti à tout le monde", continue-t-elle, lui qui s'amusait de voir d'autres joueurs tromper leur femmes. L'actrice regrette de ne pas s'être posé plus de questions malgré des signes. "David Lachapelle m'a dit depuis le début qu'il était un menteur, qu'il ne fallait pas le croire", poursuit-elle avant d'affirmer que le joueur de l'OM l'a empêché de voir le photographe à partir de ce moment ainsi que tous ses autres amis "fous". "Il n'a aucun respect pour les femmes, sauf sa mère", poursuit celle qui remet gravement en cause le joueur. Elle affirme avoir voulu quitter le sportif à plusieurs reprise, qu'il lui aurait répondu qu'il "mourrait sans elle".

L'actrice se dit heureuse d'avoir pu parler à l'ex d'Adil Rami, la mère de ses jeunes fils, même si Pamela Anderson aura du mal à se remettre de cette infidélité. La star éprouve de la compassion pour la famille d'Adil Rami, qui a dû mentir pour le couvrir.

"Comment est-ce possible de contrôler le cœur de deux personnes ?", s'interroge l'actrice avant de suggérer que plus de femmes pourraient avoir été séduites par le défenseur de l'OM qu'elle qualifie de "monstre". "Comment ai-je pu aider tant de femmes à travers l'association contre les violences faites aux femmes et ne pas être assez sage pour m'aider moi-même ?", s'interroge le mannequin. Difficile de croire que leur relation pourra s'en remettre.