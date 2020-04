Meghan Markle et le prince Harry, le 7 mars 2020

C'est un petit manque de discrétion qui pourrait coûter cher à cet agent immobilier américain. D'après le tabloïd britannique The Sun, le duc et la duchesse de Sussex, Meghan et Harry, auraient enfin fait l'acquisition de leur nouvelle demeure californienne.

L'agent immobilier Andrea Pilot aurait révélé sur son compte Instagram qu'une luxueuse villa aurait tapé dans l’œil du couple. "Grande nouvelle, le prince Harry et Meghan Markle viennent d'acheter la maison de Mel Gibson", aurait-elle écrit avant de rapidement supprimer le message après un appel des journalistes britanniques.

Si aucune confirmation officielle n'a été donnée, une source du journal a assuré que la maison estimée à 14 millions de dollars a bien été vendue récemment. "Des accords de confidentialité ont été signés mais vous brûlez", a déclaré cette source au Sun qui avait révélé en premier le départ des Sussex pour les Etats-Unis après leur prise de distance avec la famille royale. Des sources proches du couple ont démenti formellement l'acquisition de ce bien immobilier. Le mystère demeure.

La maison, elle, dispose d'atouts de taille. La villa, qui appartenait à l'acteur Mel Gibson et qui fut le domicile de David Duchovny après lui, est située sur la commune de Malibu, non loin de Los Angeles. Elle dispose d'une vue sur le Pacifique, d'un vaste terrain, d'une cuisine exceptionnelle, de deux piscines et d'une salle de sport. Le domaine serait un havre de paix permettant de tenir à bonne distance les photographes.

