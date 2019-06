Adil Rami répond aux accusations de violence de Pamela Anderson

publié le 29/06/2019 à 15:26

Alors qu'il est accusé de violences conjugales par son ex-compagne Pamela Anderson, le défenseur international et joueur de l'OM, Adil Rami, a choisi Instagram pour s'expliquer, ce samedi 29 juin, sur cette affaire qu'il nie en bloc. Cette prise de parole intervient alors qu'il a été évincé de la Fédération Nationale Solidarité Femmes avec laquelle il était en partenariat.

Pamela Anderson accuse le joueur de lui avoir "tiré les cheveux" et "broyée les deux mains", l'obligeant à se rendre à l’hôpital. Sur son compte Instagram, mardi dernier, elle l'accuse également de mener une double vie et annoncer quitter la France où elle vivait avec lui. "En aucun cas je ne mène une double vie, je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect", lui a répondu le défenseur, dans la soirée, sur le réseau social. "C'est vrai j'aurais dû être plus transparent sur cette relation ambiguë", ajoute le sportif qui regrette que son histoire et son intimité avec l'actrice soient dévoilés sur internet.

Une association suspend son partenariat avec Rami

Dans la foulée, la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui gère la ligne téléphonique 3919 dédiée aux femmes victimes de violences, a décidé d'interrompre le partenariat avec le joueur "dans l'attente de clarifications et d'informations complémentaires concernant les déclarations de son ex-compagne", a-t-elle indiqué dans un communiqué publié sur son site. Le footballeur s'était engagé auprès du "3919", notamment à travers un clip où il proclamait "Contre toutes les violences faites aux femmes, faire le bon appel est une question de survie".

Ce dernier a décidé de réagir sur son propre compte Instagram : "Je tiens à vous dire que ces accusations de violences sont complètement fausses", a t-il expliqué. "Ceux qui me connaissent savent qui je suis et mes valeurs. Ils savent que c’est impossible et que j’en suis incapable", a t-il poursuivi. Le joueur a fait part de sa déception au sujet de la décision de l'Association : "Je respecte la décision (...) Ça m’attriste mais je respecte".