publié le 26/03/2020 à 07:14

Alors qu’on vient de passer aux États Unis la barre des 1.000 morts, et qu’ici, rien que de la ville de New York, on compte 81 morts en 24 heures (ça va si vite qu’ils sont en train de construire une nouvelle morgue d’urgence), il serait intéressant de faire un petit pas de côté.

Arnold Schwarzenegger, gouverneur républicain de Californie est depuis quelques jours, devenu "un phare dans la tempête" pour la presse. En effet, même Conan ou Terminator ne pourraient venir à bout de ce maudit virus. Mais Schwarzenegger a repris du service, depuis le début du confinement, il est enfermé chez lui à Los Angeles.

L’ancien Mister Univers est une force de la nature, mais il a 72 ans, il a subi en 2018 une opération cardiaque d’urgence, et donc il sait qu’il est une personne à risque. Et il a décidé d’utiliser intelligemment, habilement sa notoriété pour faire passer des messages de santé publique et de sens civique par vidéo sur les réseaux sociaux, il a plus de 4 millions et demi d’abonnés sur Twitter. Il s’est aussi associé à Tik Tok, le réseau social de plus en plus populaire chez les plus jeunes pour fournir des repas aux enfants de famille pauvres qui ne peuvent plus manger à la cantine puisque les écoles sont fermées.

After my home workout, fueling up with Whiskey and Lulu. pic.twitter.com/keXGJye6MK — Arnold (@Schwarzenegger) March 20, 2020

Les célébrités appelées à faire passer des messages

Et donc Schwarzy mêle sa notoriété, son humour parce qu’il est très drôle, et aussi son expérience de gouverneur, il a du gérer des crises, des incendies massifs, il est engagé dans le combat climatique, il travaille avec l’OMS, donc ce mélange propre à son parcours, cela donne un message et des vidéos, moins austères que les messages des autorités sanitaires.

Par exemple, l’autre jour, depuis son jacuzzi, avec une casquette "shériff" tout en fumant un gros cigare cubain, il a passé un savon à tous les jeunes qui continuent à faire la fête malgré le confinement. Tous ces covidiots qui mettent nos vies en danger.

Le directeur général de la santé ici appelle d’ailleurs les célébrités à faire passer des messages sur les réseaux sociaux, car cela permet de toucher des gens qui n’écoutent plus les politiques, n’écoutent pas les scientifiques.

Voici une phrase à retenir de Schwarzenegger, pleine de bon sens dans cette période inquiétante où on peut être submergé par la peur : "Au lieu de nous soucier des choses que nous ne pouvons pas changer, concentrons-nous sur les choses que nous contrôlons."

Et donc, restons chez nous.