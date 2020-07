publié le 21/07/2020 à 20:33

"Jolie nana recherche jolie djo...". Depuis quelques jours vous avez peut-être entendu ce début de refrain de Jolie Nana, le nouveau titre d'Aya Nakamura sorti le 17 juillet. En quelques jours, le clip où apparaît entre autres l'actrice Karidja Touré (Bandes de filles), a déjà cumulé 4.5 millions de vues.

Plus encore, Aya Nakamura véritable phénomène depuis 2018 avec les cartons de ses titres Djadja et Pookie, est l'artiste française la plus écoutée sur la plateforme Spotify. Ses musiques sont écoutées par plus de 13 millions d'abonnés par mois. Un chiffre colossal qui lui permet de coiffer au poteau les rappeurs "stars" Jul (3,3 millions par mois), Booba (2,3 millions) et le duo PNL (2 millions).

À 25 ans, la chanteuse a déjà une solide carrière et de nombreux succès. Et si vous n'avez pas encore écouté une de ses musiques ou que vous désirez en savoir plus sur Aya Nakamura, c'est par ici.

> Aya Nakamura - Jolie Nana (Clip officiel)

1. Un nom de scène en hommage à un héros de série

De son vrai nom, Aya Danioko, la chanteuse a choisi le nom de Nakamura en démarrant sa carrière. Un hommage au personnage de Hiro Nakamura interprété par Masi Oka dans la série Heroes. Série populaire en 2006, Heroes retrace l'histoire d'un groupe de protagonistes dotés de super-pouvoirs dans notre monde. Hiro a la possibilité de voyager dans le temps, il peut aussi faire de la chronokinésie (modifier l'écoulement du temps) et se téléporter. Il était l'un des personnages populaires de la série notamment grâce à son célèbre cri de victoire : "Yatta !" et son cœur en or.

2. Des paroles avec un vocabulaire inédit

"Djadja", "En catchana baby tu dead ça", "la Pookie", "le djo"... Le lexique utilisé par Aya Nakamura dans ses chansons peut en dérouter plus d'un. L'artiste mélange argot de la banlieue, mots vulgaires et une touche d'intimité. "C'est mon langage à moi, c'est super naturel, c'est de l'argot, ça vient surtout de mon quartier (...) Cette manière d'écrire elle me correspond plus. Quand j'écris, c'est comme si j'étais dans une séance chez le psy, parce que je suis une personne qui a du mal à s'exprimer en général, je suis un peu timide, mais quand il s'agit de chanter c'est plus simple (...) Ma vie c'est mes copines, ma musique, les mecs (...) Après, je raconte la vie de beaucoup de filles", détaillait-elle au micro de RTL.

3. Un succès qui a débuté sur Internet

Véritable terrain de jeu pour nombre d'artistes, c'est sur les réseaux sociaux qu'Aya Nakamura a commencé à se faire connaître du grand public. En 2014, alors âgée de 19 ans, elle dévoile Karma sur Facebook, puis J'ai mal qui dépasse le million de vues sur YouTube. Un an plus tard sort Brisé avec 13 millions de vues sur YouTube et en 2016, Aya Nakamura signe un contrat avec Warner Music. C'est en 2017 qu'elle sort son premier album, Journal Intime, certifié disque d'or en France. La légende "Aya" est en train de s'écrire.

> Aya Nakamura - Brisé (Clip officiel)

4. Elle a détrôné Édith Piaf

En avril 2018, Djadja (voyou) est le premier extrait du deuxième album de l'artiste dévoilé (plus de 600 millions de vues sur YouTube). Il cartonne en Europe et devient rapidement le titre de l'été 2018. Plus encore, Aya Nakamura prend la tête des ventes aux Pays-Bas, ce qui n'était pas arrivée pour une artiste francophone depuis 1961 avec Édith Piaf chantant Je ne regrette rien. Un succès qui propulse Nakamura pour la suite : certifié double disque de platine en France, disque d'or en Belgique, et avec deux titres singles de diamant (Djadja, Copines). En octobre 2019, elle sort une version luxe de Nakamura avec 5 nouveaux titres dont Idiot et 40%. Son prochain album est attendu pour l'automne 2020.

> Aya Nakamura - Djadja (Clip officiel)