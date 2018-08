Johnny Depp accuse Amber Heard d'avoir volontairement souillé le lit conjugal

publié le 17/08/2018 à 11:31

C'est probablement l'accusation la plus perturbante et improbable du dossier entre les deux anciens époux Amber Heard et Johnny Depp. Le tabloïd britannique The Mirror révèle que, d'après Johnny Depp, Amber Heard aurait déféqué volontairement dans le lit conjugal une nuit d'avril 2016. Il s'agirait d'un règlement de compte pour punir Johnny Depp d'être arrivé avec deux heures de retard à l'anniversaire de son épouse.



La même soirée, Johnny Depp prétend que son épouse aurait été violente envers lui et qu'il aurait quitté le domicile pour calmer la situation. Le clan Heard a expliqué qu'il s'agissait simplement des déjections de leur chien Boo, un Yorkshire qui aurait des problèmes intestinaux. D'après les témoignages des employés de maison, les fèces étaient trop importantes pour qu'elles proviennent de ce petit chien, note The Mirror.

Une source du journal explique que Johnny Depp disposerait de "preuves photographiques fortes qui lieraient Amber aux étrons". Des représentants d'Amber Heard ont fait savoir au tabloïd que "Boo avait de graves problèmes intestinaux" et "qu'il ne s'agissait pas d'une blague ou d'un quelconque manque de respect".

"C'était un acte innocent, c'est ce que font les animaux. Nous n'avons rien de plus à ajouter. Mademoiselle Heard veut tourner la page et ne pas commenter ces absurdités", ont-ils fait savoir au journal.