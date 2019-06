publié le 25/06/2019 à 16:32

Pamela Anderson a le cœur brisé. Ce mardi 25 juin 2019, la comédienne et activiste américaine a dévoilé les raisons de sa rupture avec le footballeur français Adil Rami. Dans plusieurs messages partagés sur son compte Instagram, Pamela Anderson détaille très précisément ses griefs.

Le gros de l'histoire semble être un mensonge du footballeur. Pendant près de deux ans, le numéro 23 de l'Olympique de Marseille aurait "mené une double vie", entretenant une liaison avec une autre femme en parallèle de sa très publique relation avec l'ancienne star d'Alerte à Malibu.

L'Américaine aurait pu faire le choix d'une rupture discrète, en expliquant avec un simple communiqué que sa relation était difficile et qu'elle avait décidé d'y mettre fin. Mais Pamela Anderson veut que le monde sache très précisément sa version des faits. Dans un inventaire long et radical, l'actrice détaille les raisons de sa rupture et décrit la face sombre supposée du footballeur qui pour l'heure n'a pas réagi aux accusations de la star.

1. La liaison

Il s'agit certainement de l'élément déclencheur de cette situation. "C'est difficile à accepter, écrit-elle en légende d'une photo en noir et blanc d'elle et d'Adil Rami. Les deux dernières années de ma vie (voir plus) n'ont été qu'un mensonge. (...) Il vivait une double vie. Il avait pour habitude de plaisanter à propos de ces autres joueurs de foot qui ont des petites copines dans des appartements non loin des maisons de leurs femmes. Il appelait ces gens des monstres".

Pamela Anderson explique être entrée en relation avec cette maîtresse. "Il lui a menti à elle aussi. Elle est choquée et très triste. C'est la preuve que je dois tourner la page, continue-t-elle. Il ne peut plus nous faire de mal".

2. Une main basse sur la presse

Pamela Anderson suggère ensuite qu'elle aurait voulu se tourner vers les magazines français pour évoquer cette liaison mais Adil Rami lui aurait indiqué que ces tabloïds étaient entre ses mains et entre les mains d'amis de ses sœurs. "Ils contrôlent tout", lance-t-elle. Ce serait pour cette raison que la star se tournerait vers les réseaux sociaux.

3. Le mensonge

Plus que la liaison, elle-même, c'est la durée du mensonge qui semble blesser le plus l'actrice américaine. "J'ai été trompée, explique-t-elle sur Instagram. On m'a fait croire que c'était le grand amour. Je suis dévastée. (...) Le pire dans tout ça, c'est le mensonge. Il a menti à tout le monde. Comment est-ce possible de contrôler les cœurs de deux femmes ainsi ? Je suis certaines qu'il y avait d'autres femmes... C'est un monstre !

4. La jalousie extrême d'un "sociopathe".

Pamela Anderson dresse un portrait psychologique très noir du joueur de football. "Les hommes narcissiques ne changent pas. Les sociopathes ne changent pas, analyse-t-elle. Je vais m'enfuir pour me sauver. Je me suis toujours battue pour la justice et la vérité. C'est mon pire cauchemar".



L'actrice explique aussi que la jalousie était un élément central de la vie de leur couple. "Je n'ai jamais été très jalouse avant de le rencontrer. Je suis heureuse de savoir la vérité mais si c'est extrêmement douloureux. (...) Je ne pense pas que je vais me remettre facilement. Je ne suis pas une fille stupide. J'ai souvent détecté ses mensonges. Mais nous étions tous les jours ensemble sauf quand je devais partir pour le travail. C'était dur parce qu'il ne me faisait pas confiance. Il manque de confiance en lui. Il voulait tout le temps que je lui envoie des textos ou des vidéos pour savoir où j'étais et avec qui".

5. La contradiction avec son engagement associatif

Pamela Anderson, très prudemment, évoque ensuite son engagement auprès de la National Domestic Violence Hotline, un numéro d'appel d'urgence contre les violences domestiques. "C'est un monstre. Comment j'ai pu aider autant de gens avec ce service et ne pas me rendre compte de ce qui m'arrivait".



Et Pamela Anderson d'évoquer à mi-mots les violences physiques et psychologiques ("la torture physique et émotionnelle", évoque-t-elle) que lui aurait fait subir son désormais ex-compagnon : "Il me fait peur. Il m'a fait mal et il m'a menacé à plusieurs reprises (...). Il ne devrait pas être le visage de la lutte contre les violences faites aux femmes ou même de la défense des femmes [le joueur s'était engagé dans une campagne en faveur de Solidarité Femmes en 2019, ndlr]. Il l'a fait uniquement pour son image publique. Il ne respecte qu'une femme : sa mère".

6. Ses menaces

La star américaine décrit une relation toxique qu'elle voulait quitter depuis un moment. "J'ai essayé de partir 10 fois au moins. À chaque fois il m'a couru après en me disant qu'il mourrait sans moi. (...) Je vais quitter la France. Il a tout essayé. Il a envoyé des fleurs, des lettres et je les ai refusées. Il a même essayé de me voir à mon hôtel mais la sécurité l'a expulsé. J'ai un garde du corps maintenant parce qu'il me fait peur. Il m'a fait souffrir et m'a menacée à de nombreuses reprises", avance la comédienne.

7. Son rôle de père

Pamela Anderson explique aussi la relation compliquée que le footballeur entretiendrait avec la mère de ses enfants : "J'étais dévasté après mon entretien avec son ex-compagne. Pauvre femme. La mère de ses deux jeunes fils. Je ne me suis jamais sentie à l'aise en sortant avec quelqu’un qui avait des bébés. Je voulais savoir ce qui c'était passé. Comment a-t-il pu les abandonner ? Pourquoi ne vivaient-ils pas ensemble ? Il ne voulait pas m'en parler. J'ai tout fait pour qu'ils se reparlent. Il me disait qu'il n'y avait rien à faire. Que même si nous n'étions pas ensemble, il ne vivrait pas avec eux."

Pamela Anderson et Adil Rami le 3 juin 2019 Crédits : Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP | Date : 25/06/2019 9 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Pamela Anderson et Adil Rami le 3 juin 2019 Crédits : Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP | Date : Le premier post de Pamela Anderson sur sa rupture Crédits : Instagram | Date : Les messages de Pamela Anderson Crédits : Instagram | Date : Les messages de Pamela Anderson Crédits : Instagram | Date : Les messages de Pamela Anderson Crédits : Instagram | Date : Les messages de Pamela Anderson Crédits : Instagram | Date : Les messages de Pamela Anderson Crédits : Instagram | Date : Les messages de Pamela Anderson Crédits : Instagram | Date : Les messages de Pamela Anderson Crédits : Instagram | Date : 1 / 1 < > +