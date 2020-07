publié le 21/07/2020 à 18:12

Kanye West n’a jamais caché ses troubles mentaux, lui qui a été diagnostiqué bipolaire. Mais son dernier discours anti-avortement, à l’occasion du lancement de sa campagne présidentielle, a choqué son épouse Kim Kardashian. Celle-ci aurait tenté de le faire interner et envisagerait de divorcer s’il ne se retire pas de la course à la Maison Blanche.

Cette séquence confuse, dans laquelle le rappeur, en larmes, mène un discours contre le droit à l’avortement, a fait le tour de la toile. Dimanche 19 juillet, le rappeur a eu des propos étranges lors de son premier discours de campagne à Charleston, en Caroline du Sud. "J’ai failli tuer ma fille", lance-t-il à plusieurs reprises. Il révèle par la même occasion "avoir envisagé de demander à son épouse Kim Kardashian, alors enceinte de leur fille aînée North West, d’avorter", rappelle-t-on dans la magasine Madame Le Figaro.

Un couple au bord de la rupture

Une confidence qui a visiblement choqué son épouse Kim Kardashian. Le lendemain sur Twitter, Kanye West expliquait "Kim a essayé de prendre un vol pour le Wyoming (où se trouve l’un des ranchs de Kanye West) avec un docteur pour m’enfermer comme dans le film Get Out parce que j’ai pleuré hier en disant que j’avais sauvé la vie de ma fille".

Toujours aussi confus, il conclut : "Si je me fais enfermer comme Mandela, vous saurez pourquoi". Le rappeur a également "a évoqué la sextape que son épouse a faite avec le chanteur Ray J et commercialisée en 2007", mais aussi ses photos pour le magazine Playboy, déclarant que "les enfants West ne feraient jamais Playboy".

Enfin, si son épouse le soutenait lorsqu'il avait annoncé se présenter à l'élection présidentielle, elle a fait marche arrière en exprimant ses peurs de devenir un jour première dame. Après le discours de son mari, Kim Kardashian envisagerait de divorcer, selon une source proche du couple interrogée par The Sun. "Kim veut que Kanye se retire de cette course maintenant, et elle lui a dit que si elle ne le faisait pas, elle le quitterait", précisant que la jeune femme aurait "pété les plombs en l’entendant parler de leur décision de ne pas avorter de North".