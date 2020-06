publié le 11/06/2020 à 20:14

Après trois mois de fermeture à cause du coronavirus et du confinement, les cinémas vont pouvoir rouvrir leurs portes le 22 juin prochain. Le protocole sanitaire est clair et précis : pour rouvrir leurs portes au 22 juin comme annoncé par le Premier ministre, les cinémas doivent mettre en place des mesures strictes.



Quand vous irez voir un film, il y aura un sens unique d’entrée et de sortie dans votre salle ou votre Multiplex. Masque recommandé pour les spectateurs et spectatrices, obligatoire pour le personnel, gel hydroalcoolique partout, séances décalées pour qu’aucune ne commence quand elle se termine, un fauteuil sur deux dans la salle (mais couples et familles pourront être assis côte à côte), achat des places sur internet fortement recommandé et bien entendu : aération, nettoyage des salles entre les séances. Rien n’a été négligé.

Quels seront les films à l'affiche pour ce 22 juin prochain ? Sachez qu'une trentaine de longs-métrages vous attendent pour la réouverture des cinémas, des nouveaux et "des anciens", dont la diffusion a été arrêtée à cause du coronavirus, comme le précise le site du groupe MK2.



Des nouveaux films et des retours de longs-métrages

Ressortent ainsi dans les salles : La Bonne épouse de Martin Provost, De Gaulle avec Lambert Wilson et Isabelle Carré, Un fils avec Sami Bouajila, Lucky d'Olivier Van Hoofstadt, Woman d'Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, sans oublier Radioactive de Marjane Satrapi et Insivible Man avec Elisabeth Moss.

Parmi les nouveaux films à l'affiche du 22 juin, vous pourrez découvrir Nous, les chiens... de Oh Sung-Yoon et Lee Choon-Baek, À l'ombre de Staline d'Agnieszka Holland qui ravira les fans de thriller, mais aussi un film d'horreur The Demon Inside et le retour de Sara Forestier au cinéma dans Filles de joie avec Noémie Lvovsky.