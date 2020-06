"Star Wars" : de nouveaux détails dévoilés sur la saga de Rian Johnson

publié le 09/06/2020 à 14:50

Où en est-on dans l'avenir de la galaxie Star Wars ? Alors que les fans savent que la saison 2 de The Mandalorian arrive en octobre prochain sur Disney+, le flou est toujours aussi grand pour les prochains films de la franchise.

Depuis novembre 2018, il a été annoncé officiellement que Rian Johnson (Les Derniers Jedi) va réaliser la prochaine trilogie Star Wars, qui "introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais exploré auparavant". Depuis, c'est le calme plat niveau annonces sur ce projet. Une rumeur en janvier dernier explique que l'histoire se déroulera pendant l'ère de la Nouvelle République, soit 400 ans avant les aventures de la famille Skywalker.

Récemment, une source anonyme a donné de nouvelles informations sur le scénario au média américain We Got This Covered. L'information est à prendre avec des pincettes, même s'il s'agit de la même source qui avait révélé que Hux devenait un espion pour la Résistance dans Star Wars 9, ce qui était vrai.



Une trilogie sur la Force

De ce que les journalistes de We Got This Covered ont pu entendre sur cette prochaine saga Star Wars, l'intrigue "tournera autour du garçon sensible à la Force, que nous voyons à la fin des Derniers Jedi, et se déroulera bien longtemps après L'Ascension de Skywalker". Dans cette nouvelle période de la franchise, "il y a désormais de nombreux Jedi dans la galaxie, et Rey est la mentor du garçon de Star Wars 8", poursuit la source. Plus encore : "Cependant, la fille de Rey est devenue la nouvelle Maître des Sith, et dirige l'équivalent de l'Empire, dans son univers".



Des indices qui pourraient ne pas convaincre les fans. En effet, le conflit entre les Jedi et les Sith a pris fin dans Star Wars 9, lorsque Rey parvient à détruire l'Empereur et avec lui, ses disciples Sith de la planète Exegol. Mais, la fin du conflit ne signifie pas non plus la fin du Côté Obscur, ce qui pourrait rendre possible la présence des Sith dans cette nouvelle saga. Pour ce qui est de la présence de Rey dans ces prochains films, c'est aussi un grand mystère, puisque Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, garde le flou sur un potentiel retour de Rey, Finn et Poe au cinéma.

Dans un entretien pour MTV News, lors de la Star Wars Celebration 2019, voici ce qu'elle expliquait : "Nous profitons d'un moment opportun pour décider quelle direction prendra la franchise, comme nous terminons la saga Skywalker [avec Star Wars 9]. Mais, il ne fait aucun doute que nous pourrions revoir dans le futur les personnages créés dans ces trois derniers films [épisodes VII, VIII et IX]".