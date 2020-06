publié le 05/06/2020 à 12:45

Le protocole sanitaire est clair et précis : pour rouvrir leurs portes au 22 juin comme annoncé par le Premier ministre, les cinémas doivent mettre en place des mesures strictes. C'est le cas du CGR de Beauvais dans l'Oise qui accueille 550.000 spectateurs et spectatrices par an dans douze salles.

Quand vous irez voir un film, il y aura un sens unique d’entrée et de sortie dans votre salle ou votre Multiplex. Masque recommandé pour les spectateurs et spectatrices, obligatoire pour le personnel, gel hydroalcoolique partout, séances décalées pour qu’aucune ne commence quand elle se termine, un fauteuil sur deux dans la salle (mais couples et familles pourront être assis côte à côte), achat des places sur internet fortement recommandé et bien entendu : aération, nettoyage des salles entre les séances. Rien n’a été négligé.

"Les mesures qu’on a prises sont au-delà du guide sanitaire. Je pense que très rapidement en fonction de l’évolution ce sont des mesures qui vont évoluer et qui s’allègeront. Mais en tous cas pour l’ouverture on peut rassurer nos clients : il n'y aura pas de problème", explique Richard Blondin, directeur d’exploitation du groupe CGR, présent dans 75 villes françaises.

Lundi 22 juin, 17 films seront à l’affiche dont les gros succès de l’avant-crise comme De Gaulle, La Bonne Épouse, ou Invisible Man. Puis tout au long de l’été, des nouveautés chaque mercredi. Un peu comme d’habitude... ou comme avant.