Coronavirus : pour qui et quand les masques sont-ils utiles ?

publié le 19/05/2020 à 15:05

Depuis le 11 mai, le port du masque est vivement recommandé dans l'espace public et obligatoire dans les transports en commun. Néanmoins, il existe quelques différences selon les âges et les pathologies par exemple.



Concernant les enfants, tout dépend de leur âge. Avant 11 ans, il n'y a aucune obligation de porter un masque à l'école. En revanche, les collégiens eux doivent en porter un. A la maternelle et en primaire, les enseignants portent un masque. Mais, quoiqu'il en soit, le masque reste obligatoire pour les plus de 11 ans dans les transports (métros, trains, bus scolaires...)

Une autre question reste en suspend. A quel moment le masque est-il utile dans les relations sociales ? En théorie, en restant à trois ou quatre mètres de la personne à qui l'on s'adresse, le risque de transmission est très faible, mais dès que l'échange est plus long, nous avons tendance à nous rapprocher. Dans ces cas là, le masque est donc plus que conseillé.

Mais pour les plus fragiles, ce n'est pas si simple. La Ligue contre le cancer a demandé que la gratuité des masques soit effective pour tous les malades et leurs proches. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Depuis le 11 mai, les personnes à très haut risque médical peuvent, sur prescription de leur médecin, prendre des masques gratuits en pharmacie. La Direction générale de la santé précise qu'il s'agit des personnes sévèrement immunodéprimées. Ces personnes auront donc le droit à 40 masques jetables pour 30 jours.



