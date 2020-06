"Sister Act" : que deviennent Whoopi Goldberg et les acteurs du film ?

publié le 09/06/2020 à 20:00

Sister Act est de retour à la télévision. M6 a choisi de le rediffuser ce mardi 9 juin, à partir de 21h05. Le film, emmené par Whoopi Goldberg, Maggie Smith et Harvey Keitel, est sorti en 1992. Alors 28 ans après, que sont devenus les acteurs ?

Après Sister Act, Whoopi Goldberg a continué de briller à Hollywood, dans Sister Act II évidemment, mais aussi dans L'Associé. Elle a également fait beaucoup de doublage pour des dessins animés (Shenzi, dans le Roi Lion en 1994) avant de se consacrer plus à la télévision.

Whoopi Goldberg (sœur Marie-Clarence) est une femme engagée, qui milite notamment pour l'environnement. L'actrice américaine de 64 ans a d'ailleurs participé à un court-métrage diffusé sur les réseaux sociaux par Extinction Rebellion, à l'occasion de la journée mondiale de l'Environnement, vendredi 5 juin.

Maggie Smith, qui jouait la Mère supérieure, et qui est âgée de 85 ans aujourd'hui, a eu une carrière bien remplie au cinéma. Elle a notamment incarné la célèbre Minerva McGonagall dans la saga Harry Potter. En 2019, l'actrice britannique a repris sur grand écran son rôle de Violet Crawley, qu'elle tenait dans la série Downton Abbey.

Harvey Keitel, 81 ans, a également eu une carrière florissante au cinéma. Il a travaillé avec les plus grands réalisateurs, de Luc Besson à Martin Scorcese. En 2019, il a incarné le rôle d'Angelo Bruno dans The Irishman, avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci.