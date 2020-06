"Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? 3" : tout ce que l'on sait déjà du film

publié le 10/06/2020 à 17:42

Le retour de la famille Verneuil et de ses gendres se précise. Nos confrères de Première ont dévoilé le titre de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 ? et sa date de sortie.

La comédie française qui a explosé les box-offices en 2014 et qui possède une suite intitulée Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? en 2019, s'offre un troisième volet : Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?. Il sortira dans les salles le 21 octobre 2021. Comme le précise Première, Philippe de Chauveron reprendra sa casquette de réalisateur et Guy Laurent cosigne le scénario. Le duo a travaillé ensemble sur les deux précédents films de la trilogie.

En mai dernier, Chantal Lauby confiait sur RTL à propos du scénario : "Je l'ai lu et j'ai beaucoup rigolé. Je me suis bien amusé, je trouve qu'il arrive à se renouveler avec ce sujet et il arrive à nous emmener ailleurs. On va découvrir toutes les familles et on va s'amuser."



Un tournage pour la rentrée 2020 ?

Pour le moment, il n'y a pas de date officielle de tournage pour ce troisième film, mais Chantal Lauby expliquait : "On aurait bien aimé septembre-octobre mais je pense que ça va être un petit peu tôt. On va essayer d'imaginer un petit bout en novembre et un petit bout l'année prochaine. On va voir comment ça se passe. C'est très compliqué pour les tournages en ce moment."



Reste à savoir si Philippe de Chauveron et Guy Laurent se focaliseront pour ce troisième volet sur les petits-enfants de Claude Verneuil (Christian Clavier) et Marie Verneuil (Chantal Lauby) ou si les relations avec leurs gendres, David (Ary Abittan), Rachid (Medi Sadoun), Chao (Frédéric Chau) et Charles (Noom Diawara) seront sur le devant de la scène. Sans oublier, André Koffi (Pascal Nzonzi), le père de Charles, dont les échanges avec Claude Verneuil ont participé au succès des deux premiers films.