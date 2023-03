Quel est le repas idéal pour favoriser le sommeil et le bien-être ?

Quel est le repas idéal pour favoriser le sommeil et le bien-être ?

Quel est le repas idéal pour le soir ? Plusieurs astuces peuvent être mises en pratique pour réussir à mieux dormir et à se sentir bien après le dîner. D'abord, en terme de quantité, il faudrait éviter de trop manger, de trop remplir son estomac. Car, en effet, lorsque l'on va se coucher, et par conséquent lorsqu'on s'allonge, cela peut provoquer des brûlures gastriques.

Ensuite, on essaye de limiter les aliments trop gras, qui sont très difficiles à digérer. Il faut ainsi éviter tous les plats frits, en sauce, avec du fromage fondu, mais aussi les viandes rouges. On évite également la raclette. Tous ces aliments très caloriques apportent, certes, beaucoup d'énergie, mais ne sont pas nécessaires pendant la nuit.

Le soir, essayez aussi de manger léger, sans toutefois vous priver. Une base de féculents riches en glucides lents est essentielle pour délivrer l'énergie nécessaire pour tenir toute la nuit et éviter les fringales qui peuvent vous réveiller. Cette base peut être composée de riz, de quinoa ou de maïs, par exemple. Ajoutez à cela des protéines animales ou végétales, en plus petite quantité que le midi, en favorisant les œufs, la viande blanche ou le poisson. Tous ces aliments sont riches en tryptophane, un acide aminé indispensable pour la fabrication des hormones, qui induisent le sommeil.

Enfin, pour un dîner équilibré, il faut accompagner son repas de légumes. Le soir est un moment idéal pour en consommer, notamment pour les personnes sujettes aux ballonnements.

L'alcool, un faux-ami du sommeil

Contrairement à une idée reçue, une sucrerie, le soir, ne va pas vous empêcher de dormir. On pense même que les aliments sucrés vont favoriser l'endormissement. Le chocolat, par exemple, est riche en tryptophane et va ainsi aider à l'endormissement. Cependant, il faut en consommer avec modération, en raison de la présence de caféine.

Dernière astuce : les tisanes de nos grands-mères, à la camomille, à la verveine, ou encore à la passiflore. Toutes ces plantes nous procurent, de par leurs effets, une relaxation. Ce qui est intéressant dans le fait de boire des tisanes le soir, c'est qu'on met en place un véritable rituel de détente, avant d'aller se coucher.

L'alcool, quant à lui, est un faux-ami du sommeil. S'il peut avoir un effet somnifère chez certaines personnes, il peut aussi, de par son effet excitant, vous empêchez de vous endormir et surtout de vous provoquer des ronflements. Il va également favoriser un fractionnement du sommeil, donc moins de phases de sommeil profond et beaucoup plus de phases de réveil.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info