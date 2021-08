Les conseils de Cyril Lignac pour un savoureux plat avec du melon

Nous sommes très heureux de retrouver Cyril Lignac pour une nouvelle saison d’astuces et d’aide en cuisine pour nos auditeurs. On va commencer par cette demande de Raymonde du Var, qui voudrait une recette gourmande avec des dés de melon.

On va donc parler du melon aujourd'hui, qui est vraiment un de mes fruits préférés. Ce qui est génial dans le melon, c'est qu'on peut le manger et sucré et salé. Pour choisir un bon melon, déjà, il faut le peser. On coupe un petit peu la queue, on voit si ça sent assez fort le melon. Je n'aime pas trop quand il a des fissures. Des fois, il est un peu abimé, cassé s'il a trop pris le soleil.

Un melon, il n'y a rien de plus désagréable que quand on l'achète et on le mange, il manque de sucre. Une petite astuce. Si on l'achète, on en achète deux. Il y en a un qui est sucré, on peut le manger en dessert, s'il y en a un qui est un peu moins sucré, on se tourne vers le salé.

J'aime bien le melon au jambon de Parme. On met des tranches de melon, du poivre, de l'huile d'olive, des petites tranches de jambon. On peut mettre des figues en les coupant et on les met dessus. On peut aussi mettre une burrata et une cuillère de stracciatella, et là, ça nous fait une entrée salée.

Si on veut le manger sucré, on peut prendre des petites billes de melon qu'on fait avec la cuillère. Je fais ces billes, je les mets dans un verre, je fais une petite gelée de muscat de Rivesaltes et je le mets dessus avec quelques petites framboises. Cela nous fait aussi une entrée ou un joli dessert.