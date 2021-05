Alcool : prendre conscience que l'on est malade

publié le 18/05/2021 à 01:57

Silva a perdu son mari il y a un peu plus d'un an. A ce moment-là, sa fille lui demandé une procuration à sa banque. Silva a accepté puis s'est rétractée. Depuis, la fille de Silva ne lui parle plus.

La procédure de divorce de Louis s'éternise à cause du contexte sanitaire. Louis a eu un problème avec l'alcool et tente de s'en défaire tout en gérant son divorce.

Arlette est malvoyante. Son compagnon depuis 18 ans l'a quittée l'année dernière. Seule dans sa maison, elle n'a plus de repère et manque de lien social.

Marie-Thérèse est aussi malvoyante et propose à Arlette la solution de la résidence service.

Guillaume vient d'être reçu au concours d'entrée en école d'infirmier. Il est en reconversion professionnelle et réalise enfin ce qu'il voulait faire depuis longtemps.

Jimmy n'arrive plus à tomber amoureux d'une femme depuis le décès de son père, lorsqu'il avait 30 ans. Il a le sentiment de rêver sa vie et de regarder le temps qui passe.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

