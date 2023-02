L'horoscope du dimanche 6 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3ème décan, vous ne serez pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui, au contraire vous prendrez tout au sérieux et on pourrait vous reprocher votre manque d'humour. Cela dit, il se peut que les événements aient - selon vous - un caractère de gravité. Mais il semble que vous êtes capable de surmonter vos états d''âme et vos mouvement d'humeur, vous n'êtes pas de ceux qui se laissent abattre longtemps.

Taureau

C'est un dimanche un peu morose pour certains, à cause de la conjonction Soleil/Saturne, toujours active. Ne fuyez pas, au contraire, analysez ce que vous ressentez. Essayez de relier ce que vous ressentez actuellement à des ressentis du passé qui pourraient donner du sens à ce qu'il se passe. Cela dit, selon votre thème, vous ressentirez plus ou moins les effets de cette conjoncture - qui ne durera pas.

Gémeaux

La conjonction Soleil/Saturne est en bon aspect avec vous, 2e décan, elle symbolise vos ambitions et on dirait bien que vous avez atteint l'un de vos objectifs. Mais cela a aussi de bons effets sur votre structure psychique et on peut penser que vous êtes plus fort, que vous vous imposez plus facilement, peut-être parce que vous avez obtenu une reconnaissance, voire un diplôme, quelque chose qui vous pose !

Cancer

2ème décan, jusqu'au 20 février, Mars s'oppose à vous. Il se peut que cela corresponde, la semaine prochaine, à une proposition que vous devrez saisir rapidement. Il est donc très possible qu'on vous mette la pression pour que vous acceptiez et que ce soit désagréable. Mais il semble quand même que cela correspondra à ce que vous attendiez, ce que vous espériez sans trop y croire.

Lion

L'opposition du Soleil et de Saturne est pratiquement terminée et si vous avez accepté de lâcher prise, vous pourriez à terme éprouver un grand soulagement. D'ici peu, de toute façon, Saturne s'en va et vous n'aurez plus de raison de vous ronger les sangs. Il y aura encore la dissonance d'Uranus, mais celle-là vous ne pouvez rien y faire, il s'agit de changements auxquels il faut vous adapter.

Vierge

Le 3ème décan est en vedette, la rencontre Mercure/Pluton activée par la Lune vous donne du pouvoir sur vos proches, et surtout vous les voyez sous leur vrai jour. Vous ne vous faites aucune illusion et vous avez raison.. Par ailleurs, l'opposition de Jupiter arrive (après le 26 mars) et c'est peut-être un poste de pouvoir qui vous sera confié dans la 2ème quinzaine d'avril, si vous êtes né après le 19/9.

Balance

Il y a vraiment quelque chose qui vous ennuie, qui vous prend la tête 3e décan. Difficile de savoir si c'est un événement que vous anticipez, ou la réalité présente. Vous ne pouvez pas faire autrement que de continuer à vous creuser la tête pour comprendre ce qui ne va pas avec l'un de vos proches, ou avec un travail. Bonne nouvelle, ce sera terminé avec l'entrée de Mercure en Verseau le 14 février.

Scorpion

Encore plus secret et mystérieux, vous ne parlez pas beaucoup en ce moment, notamment 3e décan. Une profonde réflexion vous occupe, un travail sur vous-même ? Mais peut-être aussi que vous avez du mal à vous entendre avec un personne de votre entourage, un frère, une soeur, un adolescent qui vous en fait voir de toutes les couleurs. Il faut être ferme, mais ne pas l'enfermer !

Sagittaire

3e décan, il est possible que vous songiez à changer d'environnement cette année, que vous ayez en tête d'acheter un bien et de déménager pour avoir plus d'espace. C'est une question importante pour vous car vous détestez tout ce qui est étriqué, et vous avez peut-être l'impression depuis quelque temps de vivre une vie un peu étriquée. Alors, allez-vous quitter la ville pour la campagne, ou inversement ?

Capricorne

Mercure et Pluton, conjointes jusqu'au 14, continuent à faire problème pour le 3e décan. Vous vous posez des questions qui n'ont pas de réponse pour le moment. Vous trouverez la solution à l'énigme qui vous tracasse quand Mercure passera dans votre 2ème secteur, après le 14. C'est le secteur des solutions pratiques ! Toutefois, une conjoncture semblable aura lieu la semaine du 28/2, nous en reparlerons.

Verseau

Mars est très active en ce moment, depuis quelques jours elle est également en bon aspect avec Jupiter et amplifie votre volonté d'agir pour le bien de vos proches. Et si vous pouviez agir pour le bien de l'humanité, vous le feriez. Et je pense que, chacun à votre manière, vous le faites. Vous êtes de ceux qui veulent sauver la planète et faire en sorte qu'elle soit encore longtemps habitable.

Poissons

Né fin février, Jupiter conjointe à votre Soleil est en phase avec Mars. 2 planètes de Feu pour vous inciter à passer à l'attaque, à ne pas attendre qu'on vous donne quoi que ce soit ! A moins que ce ne soit vous qui donniez de votre temps et de votre énergie à une personne que vous aimez mais qui semble toujours vous échapper. Peut-être êtes-vous avec quelqu'un qui se déplace beaucoup, et parfois loin ?

