publié le 05/02/2020 à 08:43

Ce mardi 4 février au soir, l’ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem a fait une première réapparition publique. Elle est allée soutenir le candidat socialiste aux élections municipales à Grenoble. Elle fera la même chose ce mercredi soir à Lyon. Un retour parmi beaucoup d’autres : une fois les élections municipales passées, une fenêtre va s’ouvrir, celle des 2 ans avant l’élection présidentielle.

Ce sont 2 ans où, l’histoire politique qui nous l’a appris, en particulier l’histoire la plus récente, tout est possible. Des carrières en pause ou des inconnus peuvent revenir et espérer accrocher l’attention des Français, faire frémir un sondage, ne serait-ce que d’un petit point, et vous passez d’oublié ou d’inconnu à potentiel candidat.

Ça ne se joue pas forcément à grand-chose. Alors ça vaut le coup, autant tenter sa chance. Najat Vallaud-Belkacem teste son retour. C’est ce que font aussi de manière beaucoup plus ostentatoire et assumée Ségolène Royal et Xavier Bertrand. Il y a aussi ceux qui sont en embuscade. François Hollande sort la semaine prochaine un livre pour les enfants. Et puis, bien-sûr, il y a aussi les candidats virtuels, François Baroin ou Valérie Pécresse… Et tous ceux qu’on ne connait pas encore.

Emmanuel Macron abîmé, Marine Le Pen affaiblit

La plupart se précipitent parce que le jeu politique, mine de rien, est beaucoup plus ouvert qu’il y a 6 mois. Il y a comme un vide, un espace à occuper. Emmanuel Macron, alors qu’il avait rebondi l’année dernière, s’est abîmé dans la réforme des retraites. Cela risque de durer un peu.

Le chef de l’État apparaît incapable d’apaiser le pays et il commence à avoir un problème de gouvernance. Deux choses peuvent inquiéter ses plus fidèles supporters. Emmanuel Macron a encore un socle, solide, mais ceux qu’il n’a pas convaincu le détestent de plus en plus.

À côté, Marine Le Pen, elle, s’est sentie obligée de partir très tôt. Elle s’est déclaré candidate à l’élection présidentielle début janvier. Il faut l’analyser pour ce que c’est un aveu de faiblesse de la présidente du Rassemblement National qui montre bien qu’elle a encore beaucoup de chemin à parcourir pour convaincre une majorité de Français.

Les Français ne veulent plus d'un duel Macron/Le Pen

Mais le plus stimulant n’est pas là. Un sondage n’a échappé à personne. Une très grande majorité de Français, 7 sur 10, ne veulent pas d’un nouveau duel Macron/Le Pen. Les électeurs ne veulent pas se voir imposer une finale, sont très attentifs à ce qui se passe, dans l’attente de nouveaux talents. C’est ce qui motive toutes ces vocations que nous allons voir éclore.



Il y a un deuxième élément de contexte très important : cette impression, cette intuition, chez pas mal de politiques que le clivage gauche/droite n’a pas tout à fait dit son dernier mot. Il y a une part de prophétie auto-réalisatrice dans tout ça. Ils sont nombreux, de l’ancien monde, bien sûr, à en rêver.

Le bal des ambitions va commencer

Mais les élections municipales, comme la réforme des retraites, auront peut-être effectivement comme conséquence de réveiller le sentiment d’une appartenance plus à gauche ou plus à droite. Ce clivage retrouve de la pertinence.



Malgré ces espérances et des ambitions, pour l'instant, personne n’émerge. Un sondage la semaine dernière le confirme. C’était dans l’hebdomadaire Le Point qui titrait : "Qui ferait mieux que lui…", que le président de la République. Les scores sont très faibles pour tout le monde. C’est pour ça que nous allons voir dans les semaines et les mois qui viennent de nouveaux revenants ou de parfaits inconnus faire un tour de piste, pour voir, pour 2022.