et AFP

publié le 05/02/2020 à 00:52

"Je ne sais pas si c'est un grand retour mais c'est tout à fait naturel de venir soutenir quelqu'un en qui je crois." La socialiste Najat Vallaud-Belkacem a remis un pied en politique, mardi 4 février 2020, après deux ans de retrait, en soutenant Olivier Noblecourt, candidat aux Municipales à Grenoble (Isère), lors de son premier meeting. "Je pense que ce serait le meilleur maire pour cette ville", a-t-elle déclaré devant la presse à son arrivée, assurant venir "sans plan, sans stratégie particulière, sans arrière-pensée".

Après son départ du gouvernement et sa défaite aux Législatives dans le Rhône en 2017, Najat Vallaud-Belkacem a travaillé dans l'édition et au sein de l'institut Ipsos. "Après deux ans passés à prendre du recul, de la distance, j'avais envie de marquer l'engagement qui est le mien, de soutenir des valeurs, des convictions, des engagements", a-t-elle ajouté.

Sa première sortie publique vise à aider celui qui fut son directeur de cabinet rue de Valois, et qui vient de quitter son poste de délégué interministériel chargé de mettre en œuvre le plan contre la pauvreté d'Emmanuel Macron. Mercredi, elle enchaînera à Lyon avec un soutien à la candidate de la Gauche unie, Sandrine Runel (PS).

"Alternative de gauche et écologiste"

Olivier Noblecourt, ex-adhérent au PS, mais toujours socialiste dans l'âme, mène la liste "Grenoble Nouvel Air" qui regroupe, outre le PS, le PRG, le MRC, la GRS, Cap 21 – Le Rassemblement Citoyen, GO-Citoyenneté (mouvement grenoblois) et des militants de Génération.S.

Elle se veut une "alternative de gauche et écologiste" à la candidature du maire sortant Éric Piolle (EELV), qui refait alliance avec LFI et le PCF et a reçu, fin novembre, le soutien de la maire PS de Paris, Anne Hidalgo.

Le PS isérois est divisé entre un soutien majoritaire à Noblecourt et une poignée de ralliements à Piolle. Ceux-ci, sous la menace d'une exclusion locale, en appellent à la direction du parti pour défendre leur position, conforme selon eux aux consignes qui demandent de soutenir le candidat le mieux placé à gauche.

"La gauche ne gagnera que si elle sait se rassembler"

"Quand on a la chance d'avoir un candidat qui est à la hauteur des événements, c'est bien de le soutenir", a déclaré pour sa part Najat Vallaud-Belkacem au sujet d'Olivier Noblecourt, ajoutant que "la gauche ne gagnera que si elle sait se rassembler".



Signe que la période est à l'affichage de soutiens nationaux, la candidate LaREM Émilie Chalas a fait venir à Grenoble, mardi, la secrétaire d'Etat à l'Égalité femmes-hommes Marlène Schiappa.



À droite, Christian Jacob, patron de LR, a appelé à voter pour Alain Carignon jeudi dernier aux vœux de la fédération de l'Isère. L'ancien maire de Grenoble (1983-95), condamné pour corruption et candidat controversé de son camp, adhérent LR mais n'ayant pas demandé l'investiture, ne pouvait rêver mieux.