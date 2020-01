Ségolène Royal : ses propos sur la démocratie sont "très graves", dit Élisabeth Borne

publié le 28/01/2020 à 08:24

Après avoir été démise de ses fonctions d'ambassadrice des pôles, Ségolène Royal a déclaré qu'on vivait dans un "régime autoritaire". "C'est très grave qu'une femme politique comme Ségolène royal dise des choses de ce type", a réagi Élisabeth Borne à ces propos sur RTL ce mardi 28 janvier.

"Je pense que tout ceux qui regardent ce qu'il se passe à l'échelle de la planète peuvent voir qu'il y a beaucoup d'endroits où on n'est pas dans des régimes démocratiques, ou parfois on ne peut même pas élire ses dirigeants, on n'a pas le droit de manifester, on n'a pas le droit de faire grève, ajoute la ministre de la Transition écologique. Donc semer la confusion comme ça, je pense que c'est grave".

"On peut ne pas être d'accord. De là à mettre en cause notre démocratie, je pense que la c'est quand même une ligne rouge", estime-t-elle.

"Je crois qu'elle voulait retrouver sa liberté de parole et donc maintenant elle l'a, confie la ministre. C'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup dans son engagement écologique mais de là à mettre en doute notre démocratie, là c'est un pas qu'il ne faut pas franchir".