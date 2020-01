publié le 17/01/2020 à 10:24

Lors de ses vœux à la presse, jeudi 16 janvier, la Présidente du Rassemblement National a expliqué que sa décision était prise, elle sera candidate à l'élection présidentielle de 2022. Pourquoi l’a-t-elle annoncé maintenant ?

Parce qu’elle savoure, depuis des semaines, le duel qui s’installe avec Emmanuel Macron. C’est comme si une évidence était installée, et bien installée. Pour 2022, elle va retrouver au second tour… Emmanuel Macron. C’est le match retour ou l’heure de la vengeance. Après un moment douloureux, quasiment humiliant, lors du débat d’entre deux-tours en 2017. La présidente du RN a effacé ce moment des mémoires. Plus personne ne lui en tient rigueur chez ses partisans.



Ça explique pourquoi Marine Le Pen se lance maintenant. Il y a une forme d’impatience. Marine Le Pen confie aussi que sa candidature va permettre aux Français de se projeter. C’est une façon d’entretenir ce capital, ces sondages qui lui donnent des scores beaucoup plus serrés, ça donne des ailes à Marine Le Pen.

Marine Le Pen pense que l'affiche de la présidentielle est déjà installée Olivier Bost





Cet automne, deux sondages ont donné un 45% pour elle et 55% pour le chef de l’État sortant au second tour. Avec toutes les réserves que l’on peut exprimer sur ces sondages présidentiels et à une telle distance du scrutin, cela a quand même instillé l’idée que Marine Le Pen pouvait gagner la présidentielle.

Dans l’opinion, ce n’est pas anecdotique. Jusque-là, tout le monde considérait que le nombre de Français qui disent aussi, dans ces mêmes sondages, que Marine Le Pen leur fait peur, représentaient un plafond de verre infranchissable. Cette précipitation pour annoncer sa candidature, cela pourrait être cultiver cette idée qu'elle est prête et qu'elle peut gagner.



Ce n’est pas non plus pour prendre de vitesse d’autres candidatures. Généralement, quand un candidat s’engage 2 ans avant, c’est effectivement qu’il doit gagner une primaire ou rattraper un manque de notoriété. Mais, dans son parti, elle n'a aucune concurrence. Marion Maréchal Le Pen n’est plus une question après son rendez-vous de l’extrême droite complètement raté. À droite, tout court, il n’y a pas non plus de candidats qui viendraient, pour l’instant, lui faire concurrence.

Vraiment, Marine Le Pen pense que l’affiche de la présidentielle est déjà installée. C’est audacieux, parce que, jamais dans une présidentielle sous la Ve République, l’affiche n’a été connue deux ans à l’avance.

Mobiliser ses électeurs et renforcer son équipe

Pourquoi faire ce pari ? J’ai deux autres explications, données par ses proches. Marine Le Pen cherche a se motiver pour les scrutins locaux : les municipales dans 2 mois, et les régionales l’année prochaine. Se déclarer maintenant, ça lui permet de politiser ces rendez-vous. C’est l’analyse de l’un de ses stratèges, ça permet de mobiliser les électeurs en vue de la grande bataille de 2022. C’est une piste.



Il y en a une autre, une dernière : Marine Le Pen doit absolument renforcer son équipe, qui se réduit à quelques personnes aujourd’hui. Ce n’est pas une petite musique médiatique, mais une réalité. Marine Le Pen, Le Rassemblement National, a beaucoup d’électeurs mais encore trop peu de gens qui travaillent sur une victoire.



Les élus européens et les élus locaux ne s’impliquent pas ou peu dans le parti. Marine Le Pen a un gros travail à faire pour s’entourer. Deux ans… Marine Le Pen s’est peut-être dit, hier, que ça n’était pas de trop.