publié le 20/12/2019 à 15:30

Xavier Bertrand vent debout contre la SNCF. Le président de la région Hauts-de-France a dénoncé ce vendredi 20 décembre le "scandale" de la suppression par la SNCF des voitures réservées aux enfants seuls pendant la période de Noël à cause de la grève contre la réforme des retraites.

"C'est un scandale. Je pense que le maintien et le rétablissement de ce service pour les fêtes de fin d'année doit être une priorité de la SNCF, parce que les enfants en question, c'est pas des enfants qui ont décidé, comme ça, de faire le tour de France par amusement", s'est indigné l'ancien ministre du Travail sur Public Sénat. "Cela veut dire qu'il y a des familles entières qui ne vont pas pouvoir être réunies" alors que "c'est quand même une période sacrée", a poursuivi le président du conseil régional des Hauts-de-France.

De nombreuses familles se sont en effet émues ces derniers jours de la suspension de ce service. Le service "Junior et Compagnie" prend en charge les enfants de 4 à 14 ans, de la gare de départ jusqu'à la gare d'arrivée. Mais pour les fêtes de Noël, en raison des grèves contre la réforme des retraites, il a été suspendu par la SNCF.

La CGT-Cheminots regrette que 6.000 enfants soient sans "solution de transport"

"Les personnels en charge de l'accompagnement des enfants ne sont pas en grève mais une partie de nos agents l'est, et ils sont indispensables à la qualité du service Junior et Cie. Nous voulons que les enfants ne courent aucun risque", a justifié de son côté la SNCF, évoquant "un choix difficile, encore plus en cette période un peu magique du temps des fêtes".

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez a quant à lui rejeté ce vendredi 20 décembre la faute sur la direction de la SNCF, dénonçant un procédé "absolument scandaleux". "Pour tenir les promesses des ministres (...) on a dégagé les enfants (non accompagnés, ndlr) pour assurer de la place pour les adultes, qui d'ailleurs paient leurs billets beaucoup plus cher", a-t-il expliqué.

Dans un communiqué, la CGT-Cheminots regrette également que la suspension du service laisse 6.000 enfants sans "solution de transport"."Pourquoi la SNCF a-t-elle supprimé les voitures pour enfants seuls pendant les fêtes ? La vérité vaut mieux que le discrédit jeté sur les cheminots", a également réagi ce vendredi le premier secrétaire du PS Olivier Faure.