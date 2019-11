publié le 19/11/2019 à 08:50

Emmanuel Macron se rend aujourd’hui au Congrès des maires. Sera-t-il accueilli par l’un de ses futurs concurrents en 2022 ? François Baroin est le président de l’Association des Maires de France. Ses amis, chez Les Républicains, le verrait bien candidat à l’élection présidentielle. Mais François Baroin en a-t-il envie ?

C‘est une question que je lui ai posé directement il y a quelques jours. Et sa réponse n’a fait qu’alimenter ce doute : "Ma volonté, mon envie, c’est effectivement toute la question...". Une question, à l’entendre quasiment intime et qui ne relève que de lui. C’est bien ce qui déroute ses amis, même les plus proches.

Il s’est épanché, après la disparition de Jacques Chirac en regardant tous les anciens, tous ceux qui l’ont vu très jeune à ses débuts en politique, lui qui n’est plus si jeune. "Tout ça, tout cet engagement, est-ce que ça vaut la peine, s’est-il interrogé. Il faut quand même vivre", a-t-il ajouté.

Une menace pour la majorité et l'Élysée ?

Vivre pour François Baroin c’est son métier d’avocat qui lui apporte un certain niveau de revenu, la chasse et la pêche dans la Creuse avec ses copains. "Ça le fatigue rien que de se dire qu’il va être candidat à la présidentielle", résume un ministre. Donc il n’est pas vu comme une menace par la majorité et par l’Élysée ?

Il est sous surveillance… Un proche d’Emmanuel Macron en parle ainsi : "Baroin est totalement duplice. Il a une capacité de double langage impressionnante". Une candidature, le maire de Troyes en parle aussi, quand il n’est pas en plein doute, François Baroin auprès de proches, résume sa situation.

"On ne sait ce qui peut se passer, ça pourrait mal se finir pour Emmanuel Macron". "Il regarde si jamais il y a une ouverture", résume un observateur. Il fait aussi le pari que l’élection de 2022 se jouera sur la question de l’autorité, du régalien, le seul sujet où la droite peut avoir quelque chose à dire et une crédibilité.

La forteresse de l’Association des Maires de France

Chez Les Républicains, il a en tout cas fait renaître des espoirs. Oui, "c’est à nous de le présidentialiser, de l’installer", explique l’un des responsables du parti. Son ami, Christian Jacob, est à la tête des Républicains pour s’en occuper. Mais pas mal d’autres ne le voient pas comme ça. François Baroin, à leurs yeux, est planqué dans une forteresse bien commode : l’Association des Maires de France.



Il voudrait qu’on lui déroule le tapis rouge et que l’élection soit un boulevard. C’est effectivement vite oublié qu’il y a 2 autres candidats sur le même créneau : Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Et eux, ils affichent leurs envies de 2022, jamais leurs états d’âme. Pas comme François Baroin à l’ambition insondable.