Résultats législatives 2022 : tous les scores du 2nd tour, circonscription par circonscription

Défaite de la majorité présidentielle. Le parti d'Emmanuel Macron n'est pas parvenu à avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, n'obtenant qu'entre 210 et 240 sièges. La gauche réalise une forte percée et le Rassemblement national un score historique.

Le RN, qui ne disposait pas de groupe à l'Assemblée, réalise une très bonne performance en décrochant, selon les estimations de Harris Interactive x Toluna pour M6 et RTL, entre 82 et 102 sièges. 15 sont nécessaires pour former un groupe. De son côté, la Nupes obtiendrait 170 à 198 sièges.

Les Républicains et l'UDI atteindraient entre 45 et 65 sièges. Quant à la gauche qui ne s'inscrit pas dans la Nupes, elle obtiendrait entre 15 et 17 sièges. Les élus Divers droite obtiendraient entre 5 et 8 sièges. Et les autres groupes auraient entre 10 et 12 élus.



Découvrez les scores près de chez vous, circonscription par circonscription, grâce à notre moteur de résultats.

Résultats des 11 points chauds du second tour

Pour aller plus loin, retrouvez les résultats du second tour des élections législatives des circonscriptions que RTL s'était engagé à surveiller :

