Législatives 2022 : Castaner, Ferrand, Montchalin... ces figures de la majorité qui ont perdu

Coup dur pour Emmanuel Macron. La figure historique de la majorité présidentielle, Richard Ferrand, président de l'Assemblée qui espérait briguer une nouvelle fois ce poste, a été battu au second tour des législatives dans la 6e circonscription du Finistère. C'est la candidate de la Nupes Mélanie Thomin, pourtant arrivée en deuxième position au premier tour, qui a été élue. Richard Ferrand, proche d'Emmanuel Macron et pilier de la macronie, a "pris acte" de sa défaite aux législatives, adressant ses "félicitations" et "vœux de plein succès" à son adversaire de la Nupes.

L'ancien chef du groupe de LaREM à l'Assemblée, Christophe Castaner n'a pas non plus été réélu. Il a été battu par Léo Walter investi par la Nupes dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. Léo Walter a obtenu 51,49% des voix et Christophe Castaner 48,51%. Député socialiste élu en 2012 et réélu en 2017 sous l'étiquette de la majorité présidentielle, l'ancien ministre de l'Intérieur, proche d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner était candidat à un troisième mandat successif.

La ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Amélie de Montchalin a également perdu face à Jérôme Guedj, le candidat investi par la Nupes. La ministre de la santé, Brigitte Bourguignon a été elle aussi été distanciée de 56 voix par la candidate Christine Engrand du Rassemblement national. Ces ministres jouaient leur poste au gouvernement dont elles devront démissionner. Le gouvernement est ainsi déjà promis à un remaniement.

