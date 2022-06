Résultats législatives 2022 dans le Doubs : Stéphane Ravacley, le boulanger candidat, a été battu

Stéphane Ravacley, boulanger à Besançon, ne sera pas député. Alors que l'artisan était arrivé en tête du premier tour des législatives, le sortant Eric Alauzet s'est finalement imposé avec 52,26 % des suffrages. Il siègera ainsi à l'Assemblée nationale pour un troisième mandat de député du Doubs.

Le boulanger et fidèle auditeur de RTL s'était fait connaître il y a quelques mois en menant une grève de la faim pour la régularisation de son apprenti. Stéphane Ravacley avait récolté au premier tour 32,51% des suffrages contre 31,36% des voix pour le député sortant.



"Tout ça est miraculeux. Après les années de guerre, il y avait 25% d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus personne. J'emmènerai mes chaussures pleines de farine à l'Assemblée. Je serai l'élu de ceux qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. On va y aller tranquillement et on va gagner", assurait le Bisontin.

Mais son avance de 465 voix n'effrayait pas Éric Alauzet, son challenger. Le candidat de la majorité présidentielle, lui, revendiquait sa légitimité. "On va dire le médecin face au boulanger… Mais c'est surtout le candidat sérieux, et de l'autre côté, c'est un peu l'aventure, un candidat qui tombe du ciel. On peut être quelqu'un de généreux, mais on n'est pas censé savoir tout faire. Pour moi, c'est une espèce d'OVNI", jugeait le député sortant.

