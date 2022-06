Résultats législatives 2022 en Espagne : le dissident macroniste réélu avec 58% des voix

Stéphane Vojetta et Manuel Valls.

Stéphane Vojetta, candidat de la majorité présidentielle, a largement été réélu avec 58% des voix dans la 5e circonscription des Français de l'étranger qui regroupe les circonscriptions de l'Espagne, du Portugal, de Monaco et d'Andorre. "Les électeurs de la 5ème circonscription ont donc parlé. Avec près de 58% des voix, je remporte l’élection législative et je reste donc député de la 5ème circonscription des Français de l’étranger.", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Stéphane Vojetta s'était présenté en tant que candidat dissident, choisissant de maintenir sa candidature face à l'ancien premier ministre socialiste Manuel Valls qui avait été investi par Ensemble!.

Dimanche 5 juin dernier, Manuel Valls a été éliminé lors du premier tour des législatives. "Je prends acte des résultats (...) Si la dissidence et la division ont semé la confusion, je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n'a pas convaincu", a-t-il dit sur Twitter, avant même que les résultats officiels ne soient publiés par le ministère des Affaires étrangères. Il a ensuite appelé à faire barrage au deuxième tour au candidat de la Nupes, Renaud Le Berre, arrivé en tête avec 27% des suffrages. Face à lui, Stéphane Vojetta, le dissident macroniste était finalement soutenu par la majorité présidentielle en vue du second tour des législatives.

"Élu de terrain, apprécié des électeurs, Français de l'Étranger enraciné, fidèle à mes engagements, j'ai toujours joué collectif", avait-il écrit sur son compte Twitter après avoir appris la candidature de Manuel Valls.

