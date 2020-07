publié le 20/07/2020 à 04:35

Le gouvernement veut se sentir prêt dans le cas d'une hypothétique seconde vague de coronavirus. Le Premier ministre Jean Castex a ainsi annoncé que dans cette éventualité, le gouvernement prévoyait un reconfinement plus ciblé pour éviter une accentuation de la crise économique et sociale que traverse le pays.

"Nous nous préparons à une seconde vague en préservant le plus possible la vie économique et sociale", avait-il déjà expliqué sur RMC, mercredi 8 juillet 2020. Vendredi 17 juillet, une réunion s'est tenue au ministère de la Santé en présence de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, dans le but de peaufiner le dispositif à mettre en œuvre si nécessaire.

Ce plan de reconfinement comporterait notamment des dispositifs qui seraient mis en place à l'échelle locale. À l'heure où certaines zones en France connaissent une hausse de contaminations, comme c'est le cas en Mayenne, la décision de reconfiner certaines zones sensibles pourrait être prise selon l'évolution de la situation.

En cas d'aggravation, tout pourrait aller très vite souligne Le Journal du Dimanche, puisque un décret paru le vendredi 10 juillet, qui avait rendu possible l'obligation du port du masque, peut permettre au gouvernement, même hors état d'urgence sanitaire, de limiter les déplacements ou de fermer les commerces dans une zone définie.