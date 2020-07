publié le 13/07/2020 à 06:48

En France, la peur de la deuxième vague de l'épidémie se fait de plus en plus ressentir. La Mayenne est sous haute surveillance car le nombre de cas de coronavirus a quadruplé en deux semaines. Une vaste campagne de dépistage débute aujourd'hui, environ 300.000 personnes doivent être testées notamment à Laval.

Dans le même temps, on voit fleurir des rassemblements pas très encadrés : concert électro samedi soir à Nice avec un public dense massé sur la Promenade des Anglais, une rave party sauvage avec près de 2.000 participants dans une forêt près d'Arcachon, une autre rave attirant des milliers de fêtards dans la Nièvre.

D'une manière générale, c'est le temps des vacances et on constate un certain relâchement. "À Paris on respectait un peu les gestes barrières, mais là on a vraiment l'impression d'être en vacances et que le corona n'existe plus", témoigne une vacancière à Damgan près de Vannes dans le Morbihan.

14 juillet - Une soirée de remerciement au personnel de santé mobilisé lors de la crise du coronavirus aura lieu ce lundi 13 juillet au Grand Palais, à Paris. Près de 800 soignants participeront à cette réception, organisée à la veille de la cérémonie du 14 juillet.

Santé - Un accord avec les syndicats de l'Usa Santé, la CFDT et Force ouvrière sur le sujet de la revalorisation des salaires paramédicaux et non-soignants de 183 euros doit être signé ce lundi 13 juillet.

Football - Les "Quatre fantastiques" du PSG, Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel di Maria, ont brillé pour leur rentrée, le 12 juillet au Havre (9-0), lors d'un match amical réchauffé par la présence de près de 5.000 spectateurs.