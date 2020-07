Port du masque obligatoire : la liste des lieux concernés publiée par Véran

publié le 20/07/2020 à 09:53

Depuis ce lundi 20 juillet, le port du masque est rendu obligatoire dans l'ensemble des lieux publics clos, dans le but de limiter au maximum les risques de contamination au coronavirus, alors que la Covid-19 s'étend dans plusieurs régions de France. Le ministre de la Santé Olivier Véran a publié sur Twitter la liste des endroits concernés.



Il s'agit de l'ensemble des salles dédiées aux loisirs, qu'elles soient de conférence, de spectacle, de cinémas, de jeux, etc. Sont aussi concernés les établissements de sports couverts, les musées, les bibliothèques, les établissements de plein-air, les centres de vacances, etc.

À cela s'ajoutent les lieux d'hébergements et de restauration collectifs, hôtels, pensions de famille, restaurants, bars, refuges de montagnes, les établissements de vente, marchés couverts, magasins, centres commerciaux, les chapiteaux, tentes et structures, les gares, les établissements flottants, et enfin, l'ensemble des administrations et banques.

La liste des lieux concernés par l’obligation du port du masque ⬇️ pic.twitter.com/6roMIufE18 — Olivier Véran (@olivierveran) July 20, 2020