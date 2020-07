publié le 20/07/2020 à 12:10

Ce lundi 20 juillet, le gouvernement a rendu le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos dans le but de freiner l'épidémie de Covid-19.

Lorsqu'on lui demande si la France connaît aujourd'hui une seconde vague, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, rétorque immédiatement : "La réponse est non".

Il existe deux périodes bien distinctes selon lui, "D'une part le virus qui continue à circuler cet été et d'autre part l'automne qui nous attend". Le Pr. Delfraissy explique ensuite que si une "une vraie seconde vague" devait arriver, elle viendrait des pays du Sud à l'automne.

Il sera difficile d'y échapper, car "le virus ne connaît pas les frontières. Il les passe d'une façon ou d'une autre." Jean-François Delfraissy plaide doc pour plus de contrôles aux frontières. "Je suis pour, en provenance de certains pays, qu'il y ait un certain nombre de précautions, d'isolement possible, de propositions de tests PCR avant le départ ou à l'arrivée et qu'on puisse avoir une attitude sanitaire plus cohérente".

Le président du Conseil scientifique en appelle donc à "la responsabilité de chacun" pour éviter "une situation à l'américaine". C'est-à-dire, respecter la distanciation sociale, porter son masque dans les lieux publics même quand ils ne sont pas clos et ne pas hésiter à aller se faire dépister.