Une gaffe ou un trou de mémoire en plein débat ou en meeting est vite arrivé et ça peut coûter très cher. La clé pour limiter les risques ? Avoir une bonne hygiène de vie. Les candidats ont trois règles d'or : ménager sa voix, préserver son sommeil et respecter son corps.

Pour ménager ses cordes vocales, Yannick Jadot a des astuces très naturelles. Le candidat d'Europe Écologie-Les Verts confie à RTL prendre de "la gelée royale et du propolis tous les matins" ainsi que "des huiles essentielles pour protéger la voix." De son côté, Valérie Pécresse prend "du miel à tous les étages" et porte "toujours une écharpe." Selon la candidate des Républicains, "le vrai sujet pour une femme, c'est la voix".

Pourtant, les extinctions de voix ne concernent pas que les femmes. En janvier 2017, pour sa première campagne, Emmanuel Macron avait totalement perdu sa voix et avait dû avoir recours à un coach vocal pour apprendre à maîtriser la respiration ventrale, bien connue des chanteurs.

Préserver son sommeil

Une campagne présidentielle étant une tache périlleuse et épuisante, il est important pour les candidats de faire attention à leur sommeil.

Pour Emmanuel Macron, président et candidat à sa réélection, les nuits sont courtes. Pour décompresser, il aime bien prendre un petit verre de vin le soir et un livre avant de fermer les yeux. Mais souvent, c’est le téléphone portable qu’il garde en main jusqu’à 2h du matin. On l'a d'ailleurs vu plus d’une fois en déplacement commencer sa journée avec la trace de l'oreiller sur le visage.

Marine Le Pen avait elle aussi sombré à cause de la fatigue lors du débat de l'entre-deux tours de 2017. En tout cas, c'est sa version de l'histoire. La candidate du Rassemblement national a donc tout changé : fini les agendas remplis du matin au soir. Selon elle, "il faut faire des choix. J'ai maintenant l'expérience pour savoir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Il faut être capable de dire non. J'ai des gens autour de moi aussi qui m'aident à dire non et ça, c'est essentiel".

Il faudrait donc dormir le plus possible, le plus longtemps possible et peu importe où et quand. Fabien Roussel (PCF) "arrive à faire des micro-siestes dans des journées qui font de 15 à 18 heures". Marine Le Pen explique à RTL être une couche-tôt et une lève-tôt, "c'est comme ça que je tiens la forme". Valérie Pécresse serait "une grosse dormeuse" et dormirait partout. Yannick Jadot et Eric Zemmour expliquent quant à eux ne jamais se coucher tard, souvent avant minuit.

De son côté, Jean Lassalle n'a pas la même technique. Selon lui, "si tu dors trop, tu te ramollis. Tes muscles, mais surtout ton cerveau et ton esprit".

Jean-Luc Mélenchon, lui, n'est pas très matinal. Le candidat LFI préfère dormir. Il a d'ailleurs récemment annulé sa venue sur l'antenne de RTL pour mieux se reposer. Et lorsque le candidat de la France Insoumise se déplace, il s’arrange toujours pour passer la nuit sur place.

Respecter son corps

Après une bonne nuit de sommeil et une voix bien préservée, les candidats doivent aussi respecter leurs corps. Cela passe par une bonne alimentation et surtout une activité sportive. Emmanuel Macron pratique la boxe et la course à pied avec ses gardes du corps. Et il n'est pas le seul à s'entretenir.



Eric Zemmour explique à RTL nager "tous les matins" et jouer au tennis une fois par semaine. "Ça me détend, je dénoue mes muscles et c'est très bon", affirme le candidat de Reconquête!.



Valérie Pécresse ferait du yoga pour "tout lâcher, me reposer et me changer les idées". Fabien Roussel quant à lui essaie de "courir au moins une fois par semaine" et fait "quelques assouplissements le matin." Selon lui, "avoir un corps sain et une bonne tête ça va de pair". Du côté d'Anne Hidalgo, pas de sport, mais surtout pas de café. La candidate socialiste carbure au thé vert.



Dormir, transpirer, manger sain … Ça ne garantit pas la victoire, mais ça leur assure de survivre jusqu’au premier tour.