Présidentielle 2022 : Jean-Louis Borloo débarque dans la campagne en sonnant "l'alarme"

Ça s'appelle "L'alarme" : 92 pages dans lesquelles l'ancien ministre "soulève le capot" de la voiture France pour inspecter "les tuyaux". Il met en garde : "Ça peut mal finir" et liste les 6 urgences à traiter. Justice et ordre républicain, réconciliation nationale, jeunesse, santé, habitat, énergie et lutte contre le dérèglement climatique. Jean-Louis Borloo suggère la création d'un "conseil national de la République" pour réfléchir à la réorganisation des pouvoirs publics, "un capharnaüm, avec des doublons incohérents et ruineux", écrit-il.

L'occasion de se prononcer pour l'autonomie de la Corse. Jean-Louis Borloo, qui confie vouloir peser sur le prochain quinquennat, "attend un souffle et la mise en mouvement de toute la société". Il ne l'écrit pas dans ces pages, mais l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy dira pour qui il vote avant le premier tour. Il est fort probable que son choix s'appelle Emmanuel Macron.

Jean-Louis Borloo confie le trouver "plus brillant que les autres". En 2017, il lui avait apporté son soutien au second tour face à Marine Le Pen. Ensuite, il lui avait préparé un plan banlieue, qu'Emmanuel Macron avait jeté à la poubelle en disant que "deux mâles blancs" n'étaient pas légitimes en la matière. "Avoir des états d'âme ne serait pas à la hauteur" dit-il dans Le Figaro.